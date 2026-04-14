快訊

車輛翻覆躺路中央…新莊小貨車司機闖紅燈還撞外送員 快篩後竟是毒駕

白沙屯媽祖喜歡車廠！首度駐駕大村中華賓士 員工急忙接駕

美股早盤／美伊和談希望再起 四大指數齊揚、亞馬遜攀高

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／悍將超強韌性讓龍隊兩次BS 孔念恩敲再見安

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
孔念恩敲再見安，悍將擊敗味全龍。 記者季相儒／攝影
孔念恩敲再見安，悍將擊敗味全龍。 記者季相儒／攝影

富邦悍將隊今天在新莊棒球場展現韌性，追平後再度面臨落後，仍在9局下由孔念恩敲出再見安打，以4：3中斷味全龍隊的3連勝。

悍將今天由左投陳品宏演出一軍初先發，投3局已用78球，被敲5安打、失2分（責失1分），有3次三振、3次保送。

陳品宏首局面臨無人出局、一三壘有人力保不失，讓總教練後藤光尊開心的高舉雙手鼓掌，但第二局又遇危機就沒能全身而退，保送、安打開局後，二壘手林岳谷補位一壘接球，腳卻未踩在壘包上，錯過能拿到的出局數，龍隊後續靠郭天信高飛犧牲打追平，第三局李凱威得點圈安打敲回龍隊第2分。

伍鐸先發7局僅用82球，被敲4安打、失1分，失分出現在一局下，邦力多一壘打、范國宸二壘打串連攻下分數。

龍隊2：1領先交到牛棚手中，陳冠偉8局下面對首位打者戴培峰就被敲出三壘打，葉子霆以高飛犧牲打送回追平分。

戰局在9局峰迴路轉，曾峻岳一出局後被郭天信敲出安打，利用曾聖安擊出的中外野飛球大膽推進二壘成功，成為關鍵跑壘，劉基鴻補上安打送回超前分。林凱威9局下登板，一出局後出現保送，范國宸敲二壘打、單場第3支安打，孔念恩補上再見安打。

悍將再見安擊敗味全龍。 記者季相儒／攝影
悍將再見安擊敗味全龍。 記者季相儒／攝影

悍將再見安擊敗味全龍。 記者季相儒／攝影
悍將再見安擊敗味全龍。 記者季相儒／攝影

張進德第二局敲安，挑戰二壘遭曾聖安傳球助殺出局。記者季相儒／攝影
張進德第二局敲安，挑戰二壘遭曾聖安傳球助殺出局。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊左投陳品宏先發3局被敲5安打、3次四壞保送，丟掉2分（責失1分）。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊左投陳品宏先發3局被敲5安打、3次四壞保送，丟掉2分（責失1分）。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊左投陳品宏先發3局被敲5安打、3次四壞保送，丟掉2分（責失1分）。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊左投陳品宏先發3局被敲5安打、3次四壞保送，丟掉2分（責失1分）。記者季相儒／攝影

劉基鴻 林凱威 范國宸

延伸閱讀

圖輯／中職 悍將陳品宏生涯首先發3局退場 5局暫時落後味全

MiLB／莊陳仲敖回2A先發壓制 5.2局失1分奪勝投

中職／兄弟打線甦醒敲19安含3轟 14：4宰猿拿下本季第2勝、終止6連敗

中職／從骰子系變問天組 郭俊麟8局好投悲情吞敗

相關新聞

日職／再解鎖1項初體驗 林安可打14場首度雙安

繼前一場解鎖日職生涯首轟，林安可今天再有突破，今天面對歐力士隊之戰敲出1支一壘打、1支二壘打，首度單場雙安，所屬的西武獅隊終場以1：5輸球。

中職／悍將超強韌性讓龍隊兩次BS 孔念恩敲再見安

富邦悍將隊今天在新莊棒球場展現韌性，追平後再度面臨落後，仍在9局下由孔念恩敲出再見安打，以4：3中斷味全龍隊的3連勝。

中職／張育成賽前練球未現蹤是否出賽？「光總」保密

富邦悍將隊今天在新莊棒球場面對味全龍隊，主砲張育成未現身場上參與賽前練習，引起關注，總教練後藤光尊對此表示：「他有在裡面練打」，並未回應是否在今天先發或出賽名單，當場向媒體請託，關於選手當天先發或出賽狀況的提問，基本上都不會回應。

中職／鄭浩均3.1局爆8分 兄弟打11場已吞9敗又平最速紀錄

中信兄弟隊打線爆發一場又開始漸凍，全場只出現5支安打，先發投手鄭浩均則是3.1局遭到暴打8分，兄弟終場以4：8輸給台鋼雄鷹隊。兄弟過去隊史最速9敗為1997年11戰9敗，今天輸球後追平最慘紀錄。

中職／威戈神還沒找回最大武器 後藤談悍將打優於投先寄望先發吃局數

富邦悍將隊洋投威戈神開季狀況不佳，3場先發防禦率高達6.92，已在昨天降下二軍，總教練後藤光尊指出，他最大的武器是控球，但目前調整狀況沒那麼好，希望他下二軍後的調整，可以修正到控球隨心所欲，「想丟到哪就丟到哪。」

中職／超越林益全登基悍將安打王 范國宸完全沒發現：真的嗎？

幾乎全面由林益全占據的富邦悍將球團史（2017年起）各項打擊紀錄，近日有一項悄悄換了新主人，范國宸12日轟出全壘打，以684安登基球團史安打王，讓他聽聞後也嚇到，坦言完全沒注意到。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。