中職／悍將超強韌性讓龍隊兩次BS 孔念恩敲再見安

富邦悍將隊今天在新莊棒球場展現韌性，追平後再度面臨落後，仍在9局下由孔念恩敲出再見安打，以4：3中斷味全龍隊的3連勝。

悍將今天由左投陳品宏演出一軍初先發，投3局已用78球，被敲5安打、失2分（責失1分），有3次三振、3次保送。

陳品宏首局面臨無人出局、一三壘有人力保不失，讓總教練後藤光尊開心的高舉雙手鼓掌，但第二局又遇危機就沒能全身而退，保送、安打開局後，二壘手林岳谷補位一壘接球，腳卻未踩在壘包上，錯過能拿到的出局數，龍隊後續靠郭天信高飛犧牲打追平，第三局李凱威得點圈安打敲回龍隊第2分。

伍鐸先發7局僅用82球，被敲4安打、失1分，失分出現在一局下，邦力多一壘打、范國宸二壘打串連攻下分數。

龍隊2：1領先交到牛棚手中，陳冠偉8局下面對首位打者戴培峰就被敲出三壘打，葉子霆以高飛犧牲打送回追平分。

戰局在9局峰迴路轉，曾峻岳一出局後被郭天信敲出安打，利用曾聖安擊出的中外野飛球大膽推進二壘成功，成為關鍵跑壘，劉基鴻補上安打送回超前分。林凱威9局下登板，一出局後出現保送，范國宸敲二壘打、單場第3支安打，孔念恩補上再見安打。

悍將再見安擊敗味全龍。 記者季相儒／攝影

悍將再見安擊敗味全龍。 記者季相儒／攝影

張進德第二局敲安，挑戰二壘遭曾聖安傳球助殺出局。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊左投陳品宏先發3局被敲5安打、3次四壞保送，丟掉2分（責失1分）。記者季相儒／攝影