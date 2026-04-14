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日職／再解鎖1項初體驗 林安可打14場首度雙安
繼前一場解鎖日職生涯首轟，林安可今天再有突破，今天面對歐力士隊之戰敲出1支一壘打、1支二壘打，首度單場雙安，所屬的西武獅隊終場以1：5輸球。
林安可今天擔任先發第七棒、指定打擊，面對歐力士先發投手曽谷龍平，首打席遭到三振，第四局在卡納里歐（Alexander Canario）保送、古賀悠斗敲安後，跟進敲出右外野方向安打，西武攻占滿壘，再由長谷川信哉的高飛犧牲打送回分數。
林安可第六局、兩出局時面對横山楓，打向左外野方向落地，跑出一支二壘打，後續長谷川信哉遭到三振，西武攻勢無功而返。
林安可第八局面對椋木蓮則是吞下單場第2K，此役以4打數2安打作收，賽後打擊率2成45。
林安可先前出賽13場，包括10場1安打、3場0安打，此役寫下首度單場雙安。
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