快訊

起飛前5小時取消！墨爾本-台北「機門遭空橋碰撞」 華航急安排替代航班

「要做未來媒體的定錨者」TVBS總經理內部信曝光 強調無出售規劃

日職／再解鎖1項初體驗 林安可打14場首度雙安

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／再解鎖1項初體驗 林安可打14場首度雙安

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林安可今天敲出雙安。 DAZNTaiwan畫面提供
林安可今天敲出雙安。 DAZNTaiwan畫面提供

繼前一場解鎖日職生涯首轟，林安可今天再有突破，今天面對歐力士隊之戰敲出1支一壘打、1支二壘打，首度單場雙安，所屬的西武獅隊終場以1：5輸球。

林安可今天擔任先發第七棒、指定打擊，面對歐力士先發投手曽谷龍平，首打席遭到三振，第四局在卡納里歐（Alexander Canario）保送、古賀悠斗敲安後，跟進敲出右外野方向安打，西武攻占滿壘，再由長谷川信哉的高飛犧牲打送回分數。

林安可第六局、兩出局時面對横山楓，打向左外野方向落地，跑出一支二壘打，後續長谷川信哉遭到三振，西武攻勢無功而返。

林安可第八局面對椋木蓮則是吞下單場第2K，此役以4打數2安打作收，賽後打擊率2成45。

林安可先前出賽13場，包括10場1安打、3場0安打，此役寫下首度單場雙安。

西武 林安可 日職

延伸閱讀

MLB／道奇完封大都會 大谷翔平4支0仍靠觸身球達成連47場上壘

MiLB／林盛恩專職投手1A先發5局好投 勇奪旅美生涯首勝

中職／兄弟打線甦醒敲19安含3轟 14：4宰猿拿下本季第2勝、終止6連敗

中職／從骰子系變問天組 郭俊麟8局好投悲情吞敗

相關新聞

日職／再解鎖1項初體驗 林安可打14場首度雙安

繼前一場解鎖日職生涯首轟，林安可今天再有突破，今天面對歐力士隊之戰敲出1支一壘打、1支二壘打，首度單場雙安，所屬的西武獅隊終場以1：5輸球。

中職／張育成賽前練球未現蹤是否出賽？「光總」保密

富邦悍將隊今天在新莊棒球場面對味全龍隊，主砲張育成未現身場上參與賽前練習，引起關注，總教練後藤光尊對此表示：「他有在裡面練打」，並未回應是否在今天先發或出賽名單，當場向媒體請託，關於選手當天先發或出賽狀況的提問，基本上都不會回應。

中職／威戈神還沒找回最大武器 後藤談悍將打優於投先寄望先發吃局數

富邦悍將隊洋投威戈神開季狀況不佳，3場先發防禦率高達6.92，已在昨天降下二軍，總教練後藤光尊指出，他最大的武器是控球，但目前調整狀況沒那麼好，希望他下二軍後的調整，可以修正到控球隨心所欲，「想丟到哪就丟到哪。」

中職／超越林益全登基悍將安打王 范國宸完全沒發現：真的嗎？

幾乎全面由林益全占據的富邦悍將球團史（2017年起）各項打擊紀錄，近日有一項悄悄換了新主人，范國宸12日轟出全壘打，以684安登基球團史安打王，讓他聽聞後也嚇到，坦言完全沒注意到。

中職／喜歡的球員自己印！「新莊城堡」啟用小卡機 5月還有女孩版

「新莊城堡」再有新玩具，富邦悍將隊今日起在新莊棒球場啟用「收藏小卡機」，可由球迷自行選擇喜愛球員印製成PVC塑膠材質的紀念小卡，每張150元，5月還將有Fubon Angels款式機台推出。

中職／軟銀使用徐若熙不著眼「越多越好」 葉總說重點是品質

「龍之子」徐若熙輸出軟銀後，味全龍隊總教練葉君璋持續關注，談到第3場出賽間隔8天再登板，直呼「我覺得這個安排很好！」他認為軟銀不是著眼於「越多越多」，而是想讓他的每場出賽都投出有品質的內容。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。