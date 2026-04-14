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中職／喜歡的球員自己印！「新莊城堡」啟用小卡機 5月還有女孩版
「新莊城堡」再有新玩具，富邦悍將隊今日起在新莊棒球場啟用「收藏小卡機」，可由球迷自行選擇喜愛球員印製成PVC塑膠材質的紀念小卡，每張150元，5月還將有Fubon Angels款式機台推出。
悍將球團表示，今年特別與韓職記念小卡機廠商合作，首度推出印製記念小卡，票卡選用PVC塑膠材質，可以長期保存不易損壞，首波推出14名球員教練可供選擇。球團也預告，5月份將接力推出人氣爆棚的「Fubon Angels」啦啦隊款式，滿足廣大粉絲的期待。
除了目前的常態版本外，富邦悍將球團未來也規畫不定期更新「比賽實戰影像」版本，將熱血的關鍵瞬間作為紀念卡面，提升卡片的獨特性與時效性，強化球場與球迷間的互動及紀念。
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