中職／軟銀使用徐若熙不著眼「越多越好」 葉總說重點是品質

「龍之子」徐若熙輸出軟銀後，味全龍隊總教練葉君璋持續關注，談到第3場出賽間隔8天再登板，直呼「我覺得這個安排很好！」他認為軟銀不是著眼於「越多越多」，而是想讓他的每場出賽都投出有品質的內容。

徐若熙初登板於4月1日對樂天金鷲隊投出6局無失分奪勝，第二場於休6天後出賽，面對西武隊再飆7局失1分吞敗。軟銀安排徐若熙在第3場出賽之前，獲得8天調整時間，於17日面對歐力士隊。

葉總分享自己目前的觀察，徐若熙去年曲球沒有那麼得心應手，今年變化球的掌握度有提升，投起來更犀利。

他也提到，愛徒第一場狀況特別好，第二場看起來就有需要小心的地方，出現的問題不能持續下去，「在台灣可能還混得過去，在日本就會有壓力。日本教練安排他多休幾天，我覺得這個安排很好，讓他的身體可以更健康去投每場比賽。」

葉君璋表示，軟銀在使用徐若熙，不會是以「越多越好」去安排，而是讓他的每場出賽都能保持有品質的內容，「我覺得這是他們在考慮的事情。」