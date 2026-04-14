快訊

又翻車？13日才創高 矽光子熱門股聯亞爆6,889.5萬元違約交割

追白沙屯拿到「超好吃粉粿」！她PO文尋店釣出老闆 網友心動下單了

鋒面接力報到…明起變天「全台輪流下」 最濕時間點曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／軟銀使用徐若熙不著眼「越多越好」 葉總說重點是品質

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。記者季相儒／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者季相儒／攝影

「龍之子」徐若熙輸出軟銀後，味全龍隊總教練葉君璋持續關注，談到第3場出賽間隔8天再登板，直呼「我覺得這個安排很好！」他認為軟銀不是著眼於「越多越多」，而是想讓他的每場出賽都投出有品質的內容。

徐若熙初登板於4月1日對樂天金鷲隊投出6局無失分奪勝，第二場於休6天後出賽，面對西武隊再飆7局失1分吞敗。軟銀安排徐若熙在第3場出賽之前，獲得8天調整時間，於17日面對歐力士隊。

葉總分享自己目前的觀察，徐若熙去年曲球沒有那麼得心應手，今年變化球的掌握度有提升，投起來更犀利。

他也提到，愛徒第一場狀況特別好，第二場看起來就有需要小心的地方，出現的問題不能持續下去，「在台灣可能還混得過去，在日本就會有壓力。日本教練安排他多休幾天，我覺得這個安排很好，讓他的身體可以更健康去投每場比賽。」

葉君璋表示，軟銀在使用徐若熙，不會是以「越多越好」去安排，而是讓他的每場出賽都能保持有品質的內容，「我覺得這是他們在考慮的事情。」

中職 葉君璋 軟銀

延伸閱讀

中職／吉力吉撈左膝韌帶傷仍練打是正常 葉總：不痛就可以

中職／鈴木駿輔求知慾滿到光總稱他「小笨蛋」 下一場出賽在一軍

中職／威戈神還沒找回最大武器 後藤談悍將打優於投先寄望先發吃局數

MLB／海盜上演近半世紀最猛煙火秀 王牌史肯斯笑稱：投球變得好簡單

相關新聞

中職／張育成賽前練球未現蹤是否出賽？「光總」保密

富邦悍將隊今天在新莊棒球場面對味全龍隊，主砲張育成未現身場上參與賽前練習，引起關注，總教練後藤光尊對此表示：「他有在裡面練打」，並未回應是否在今天先發或出賽名單，當場向媒體請託，關於選手當天先發或出賽狀況的提問，基本上都不會回應。

中職／威戈神還沒找回最大武器 後藤談悍將打優於投先寄望先發吃局數

富邦悍將隊洋投威戈神開季狀況不佳，3場先發防禦率高達6.92，已在昨天降下二軍，總教練後藤光尊指出，他最大的武器是控球，但目前調整狀況沒那麼好，希望他下二軍後的調整，可以修正到控球隨心所欲，「想丟到哪就丟到哪。」

中職／超越林益全登基悍將安打王 范國宸完全沒發現：真的嗎？

幾乎全面由林益全占據的富邦悍將球團史（2017年起）各項打擊紀錄，近日有一項悄悄換了新主人，范國宸12日轟出全壘打，以684安登基球團史安打王，讓他聽聞後也嚇到，坦言完全沒注意到。

中職／喜歡的球員自己印！「新莊城堡」啟用小卡機 5月還有女孩版

「新莊城堡」再有新玩具，富邦悍將隊今日起在新莊棒球場啟用「收藏小卡機」，可由球迷自行選擇喜愛球員印製成PVC塑膠材質的紀念小卡，每張150元，5月還將有Fubon Angels款式機台推出。

中職／軟銀使用徐若熙不著眼「越多越好」 葉總說重點是品質

「龍之子」徐若熙輸出軟銀後，味全龍隊總教練葉君璋持續關注，談到第3場出賽間隔8天再登板，直呼「我覺得這個安排很好！」他認為軟銀不是著眼於「越多越多」，而是想讓他的每場出賽都投出有品質的內容。

中職／吉力吉撈左膝韌帶傷仍練打是正常 葉總：不痛就可以

味全龍隊劉俊緯前場跑壘出現傷情，經診斷後還不到拉傷程度，總教練葉君璋說是「拉傷邊緣」，預計休息3、4天應該就能上陣；至於左膝後十字韌帶受傷的主砲吉力吉撈．鞏冠，今天已在練打，葉總表示，這個傷勢對打擊不會有影響，「只要他不痛就可以。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。