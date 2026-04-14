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中職／吉力吉撈左膝韌帶傷仍練打是正常 葉總：不痛就可以
味全龍隊劉俊緯前場跑壘出現傷情，經診斷後還不到拉傷程度，總教練葉君璋說是「拉傷邊緣」，預計休息3、4天應該就能上陣；至於左膝後十字韌帶受傷的主砲吉力吉撈．鞏冠，今天已在練打，葉總表示，這個傷勢對打擊不會有影響，「只要他不痛就可以。」
吉力吉撈．鞏冠月初在守備時造成傷情，診斷為左膝後十字韌帶撕裂50%至70%，預計缺陣1、2個月。
事隔不過10天，吉力吉撈．鞏冠今天已在練打，葉總表示，這算是正常進度，這個傷勢不會影響打擊，「跑步可能就會有一點影響，跑可能會膝蓋鬆鬆的。」進一步被問到是否仍需要兩個月，他笑說：「我越想越不用兩個月。」
龍隊另一位內野傷兵劉俊緯，前役跑壘傷退，葉總表示，檢查後沒到拉傷程度，「應該不用休很久，3、4天就可以。」因此並未異動降下二軍。
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