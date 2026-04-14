中職／吉力吉撈左膝韌帶傷仍練打是正常 葉總：不痛就可以

富邦悍將隊洋投威戈神開季狀況不佳，3場先發防禦率高達6.92，已在昨天降下二軍，總教練後藤光尊指出，他最大的武器是控球，但目前調整狀況沒那麼好，希望他下二軍後的調整，可以修正到控球隨心所欲，「想丟到哪就丟到哪。」

2026-04-14 16:59