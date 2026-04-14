中職／超越林益全登基悍將安打王 范國宸完全沒發現：真的嗎？

幾乎全面由林益全占據的富邦悍將球團史（2017年起）各項打擊紀錄，近日有一項悄悄換了新主人，范國宸12日轟出全壘打，以684安登基球團史安打王，讓他聽聞後也嚇到，坦言完全沒注意到。

范國宸前役面對台鋼雄鷹隊黃子鵬開轟，不僅以第4轟單獨站上全壘打王寶座，這也是他的生涯第684支安打，正式超越林益全身披悍將球衣敲出的683安；若以隊史（含興農牛、義大犀牛）來看，林益全則是敲出1892安。

「喔？真的嗎？」范國宸完全沒意識到登基球團史安打王，也直言平常不太會注意到這類紀錄，今天經由媒體告知後反應詫異，先是好奇「原本第一名是誰？」

對於成為球團史安打王，范國宸笑說：「不容易欸！繼續堆高，我努力一點。」

林益全86支全壘打、139支二壘打、226支長打、壘打數1082、385分打點仍是悍將球團史第一，除了全壘打榜由高國輝66轟第二、范國宸62轟第三外，其餘項目的第二名都是范國宸，未來有機會全面刷上自己的名字。