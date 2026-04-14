中職／鈴木駿輔求知慾滿到光總稱他「小笨蛋」 下一場出賽在一軍

富邦悍將隊開季先發投手狀況不佳，拖累上周戰情，本周將有洋投異動，投手教練許銘傑談兩位日籍洋投鈴木駿輔、阿部雄大調整狀況，鈴木下一場出賽會是在一軍，阿部則預計還要看看他在夏天的出賽狀況，「目前成績看起來是不錯，希望他繼續保持下去，也要看看他在夏天的調整。」

悍將昨天將威戈神降下二軍，洋投出現1個空缺，鈴木駿輔今天於新莊棒球場練投，當然也引起猜測他將在本周取代威戈神的輪值空缺。

鈴木今天與總教練後藤光尊交談多時，後藤賽前被媒體問到鈴木，也有很多話想說，稱呼他是「小笨蛋」，被細問原因，後藤超直白回應：「因為他頭腦比較不靈光，有很多想知道的事。」

此外，悍將本周首戰先發投手亮牌左投陳品宏將演出一軍初先發，外界以為沒牌可出，許銘傑對此釋疑，陳品宏的春訓調整狀況不錯，其實很早就有安排他的先發，但剛好都遇到下雨，由於是第一場一軍先發，原則上不希望讓他丟太多，但考量到是本周首戰，還是希望他能把該吃的局數吃下來。

陳仕朋、黃保羅持續調整中，許銘傑指出，兩人今天都有出賽，接下來就是朝4、5局調整，屆時看誰的狀況比較好，「不敢保證月底可以升上一軍，但希望月底讓我們知道他們準備好了，讓我們可以調度。」