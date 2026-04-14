快訊

TVBS裁掉元老級主播吳安琪 沈春華揭15年前主動離職內幕：不想被迫不從容

夏天被蚊子叮不停！她用1「驅蚊神器」超有感 過來人大推：直接消失

吩坦尼入侵台灣？北市街頭男僵硬彎腰如殭屍 刑事局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／鈴木駿輔求知慾滿到光總稱他「小笨蛋」 下一場出賽在一軍

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊總教練後藤光尊。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊總教練後藤光尊。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊開季先發投手狀況不佳，拖累上周戰情，本周將有洋投異動，投手教練許銘傑談兩位日籍洋投鈴木駿輔、阿部雄大調整狀況，鈴木下一場出賽會是在一軍，阿部則預計還要看看他在夏天的出賽狀況，「目前成績看起來是不錯，希望他繼續保持下去，也要看看他在夏天的調整。」

悍將昨天將威戈神降下二軍，洋投出現1個空缺，鈴木駿輔今天於新莊棒球場練投，當然也引起猜測他將在本周取代威戈神的輪值空缺。

鈴木今天與總教練後藤光尊交談多時，後藤賽前被媒體問到鈴木，也有很多話想說，稱呼他是「小笨蛋」，被細問原因，後藤超直白回應：「因為他頭腦比較不靈光，有很多想知道的事。」

此外，悍將本周首戰先發投手亮牌左投陳品宏將演出一軍初先發，外界以為沒牌可出，許銘傑對此釋疑，陳品宏的春訓調整狀況不錯，其實很早就有安排他的先發，但剛好都遇到下雨，由於是第一場一軍先發，原則上不希望讓他丟太多，但考量到是本周首戰，還是希望他能把該吃的局數吃下來。

陳仕朋、黃保羅持續調整中，許銘傑指出，兩人今天都有出賽，接下來就是朝4、5局調整，屆時看誰的狀況比較好，「不敢保證月底可以升上一軍，但希望月底讓我們知道他們準備好了，讓我們可以調度。」

許銘傑 中職 富邦悍將

延伸閱讀

中職／威戈神還沒找回最大武器 後藤談悍將打優於投先寄望先發吃局數

中職／張育成賽前練球未現蹤是否出賽？「光總」保密

中職／三大補強還沒有明顯成效 悍將須防戰績急轉直下

中職／悍將左投陳品宏14日一軍初先發 本季第一隊輪值動用4土投

相關新聞

中職／張育成賽前練球未現蹤是否出賽？「光總」保密

富邦悍將隊今天在新莊棒球場面對味全龍隊，主砲張育成未現身場上參與賽前練習，引起關注，總教練後藤光尊對此表示：「他有在裡面練打」，並未回應是否在今天先發或出賽名單，當場向媒體請託，關於選手當天先發或出賽狀況的提問，基本上都不會回應。

中職／威戈神還沒找回最大武器 後藤談悍將打優於投先寄望先發吃局數

富邦悍將隊洋投威戈神開季狀況不佳，3場先發防禦率高達6.92，已在昨天降下二軍，總教練後藤光尊指出，他最大的武器是控球，但目前調整狀況沒那麼好，希望他下二軍後的調整，可以修正到控球隨心所欲，「想丟到哪就丟到哪。」

中職／超越林益全登基悍將安打王 范國宸完全沒發現：真的嗎？

幾乎全面由林益全占據的富邦悍將球團史（2017年起）各項打擊紀錄，近日有一項悄悄換了新主人，范國宸12日轟出全壘打，以684安登基球團史安打王，讓他聽聞後也嚇到，坦言完全沒注意到。

中職／吉力吉撈左膝韌帶傷仍練打是正常 葉總：不痛就可以

味全龍隊劉俊緯前場跑壘出現傷情，經診斷後還不到拉傷程度，總教練葉君璋說是「拉傷邊緣」，預計休息3、4天應該就能上陣；至於左膝後十字韌帶受傷的主砲吉力吉撈．鞏冠，今天已在練打，葉總表示，這個傷勢對打擊不會有影響，「只要他不痛就可以。」

中職／鈴木駿輔求知慾滿到光總稱他「小笨蛋」 下一場出賽在一軍

富邦悍將隊開季先發投手狀況不佳，拖累上周戰情，本周將有洋投異動，投手教練許銘傑談兩位日籍洋投鈴木駿輔、阿部雄大調整狀況，鈴木下一場出賽會是在一軍，阿部則預計還要看看他在夏天的出賽狀況，「目前成績看起來是不錯，希望他繼續保持下去，也要看看他在夏天的調整。」

中職／悍將與LuLu豬聯名主題日 18日邁開短腿開球

富邦悍將隊首度與人氣療癒角色「罐頭豬LuLu」跨界聯名，將於4月18、19日在新莊棒球場盛大舉辦《Lu來Lu快樂》主題日，新莊城堡將化身為大型開心樂園，不僅有超萌的打卡拍照區、豐富的互動體驗，更準備了多樣限定聯名好禮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。