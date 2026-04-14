中職／威戈神還沒找回最大武器 後藤談悍將打優於投先寄望先發吃局數

富邦悍將隊洋投威戈神開季狀況不佳，3場先發防禦率高達6.92，已在昨天降下二軍，總教練後藤光尊指出，他最大的武器是控球，但目前調整狀況沒那麼好，希望他下二軍後的調整，可以修正到控球隨心所欲，「想丟到哪就丟到哪。」

威戈神先發3場，合計13局被敲18安打、失10分都是責失分，防禦率6.92，在本季已出賽的19位洋投中，被打擊率高達0.346，只優於中信兄弟隊黎克的0.351。

後藤表示，不管是外籍、本土選手，每個人一進來，都有想過他們最好與最壞的樣子，而威戈神目前調整狀況並不到位，也希望他降下二軍後可以持續修正。

投手教練許銘傑指出，威戈神目前的狀況是投球比較沒有速差，造成打者比較好掌握，也還沒有完全適應中職裁判，「所以暫時先讓他下去冷靜一下。」他也提到，原本的規畫就是讓他投完本周後下二軍，只是提早一場異動。

至於會升上哪位洋投？許銘傑表示還需觀察，因為配置一個洋砲，洋投名額剩兩個，一來一往15天，異動選擇上也要比較小心，「看誰的狀況好就誰上來。」而鈴木駿輔今天人已在新莊棒球場。

悍將開季呈現打優於投，後藤明確指出課題，首先是希望先發投手的局數可以拉長。

攤開各隊先發投手投球局數，台鋼雄鷹目前已賽11場，先發投手負責65.2局，場均近6局，為各隊最佳，味全龍隊10場、57.1局排名第二；悍將已賽9場，先發吃下40.1局，是唯一平均不到5局的球隊。

先發投手投滿6局以上的比賽，悍將目前共有2場，先發投手都是魔力藍；另有3場短局數退場戰役，分別是威戈神（3局）、李東洺（3局）、江國豪（2.1局）。

球隊 已賽場次 先發投手總局數

台鋼雄鷹 11場 65.2局

味全龍 10場 57.1局

統一獅 10場 57局

樂天桃猿 10場 53.2局

中信兄弟 10場 52.1局

富邦悍將 9場 40.1局