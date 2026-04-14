快訊

TVBS裁掉元老級主播吳安琪 沈春華揭15年前主動離職內幕：不想被迫不從容

夏天被蚊子叮不停！她用1「驅蚊神器」超有感 過來人大推：直接消失

吩坦尼入侵台灣？北市街頭男僵硬彎腰如殭屍 刑事局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／威戈神還沒找回最大武器 後藤談悍將打優於投先寄望先發吃局數

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投威戈神。（富邦悍將提供）中央社
富邦悍將隊洋投威戈神。（富邦悍將提供）中央社

富邦悍將隊洋投威戈神開季狀況不佳，3場先發防禦率高達6.92，已在昨天降下二軍，總教練後藤光尊指出，他最大的武器是控球，但目前調整狀況沒那麼好，希望他下二軍後的調整，可以修正到控球隨心所欲，「想丟到哪就丟到哪。」

威戈神先發3場，合計13局被敲18安打、失10分都是責失分，防禦率6.92，在本季已出賽的19位洋投中，被打擊率高達0.346，只優於中信兄弟隊黎克的0.351。

後藤表示，不管是外籍、本土選手，每個人一進來，都有想過他們最好與最壞的樣子，而威戈神目前調整狀況並不到位，也希望他降下二軍後可以持續修正。

投手教練許銘傑指出，威戈神目前的狀況是投球比較沒有速差，造成打者比較好掌握，也還沒有完全適應中職裁判，「所以暫時先讓他下去冷靜一下。」他也提到，原本的規畫就是讓他投完本周後下二軍，只是提早一場異動。

至於會升上哪位洋投？許銘傑表示還需觀察，因為配置一個洋砲，洋投名額剩兩個，一來一往15天，異動選擇上也要比較小心，「看誰的狀況好就誰上來。」而鈴木駿輔今天人已在新莊棒球場。

悍將開季呈現打優於投，後藤明確指出課題，首先是希望先發投手的局數可以拉長。

攤開各隊先發投手投球局數，台鋼雄鷹目前已賽11場，先發投手負責65.2局，場均近6局，為各隊最佳，味全龍隊10場、57.1局排名第二；悍將已賽9場，先發吃下40.1局，是唯一平均不到5局的球隊。

先發投手投滿6局以上的比賽，悍將目前共有2場，先發投手都是魔力藍；另有3場短局數退場戰役，分別是威戈神（3局）、李東洺（3局）、江國豪（2.1局）。

球隊 已賽場次 先發投手總局數

台鋼雄鷹 11場 65.2局

味全龍 10場 57.1局

統一獅 10場 57局

樂天桃猿 10場 53.2局

中信兄弟 10場 52.1局

富邦悍將 9場 40.1局

江國豪 中職 後藤光尊

延伸閱讀

中職／三大補強還沒有明顯成效 悍將須防戰績急轉直下

中職／悍將左投陳品宏14日一軍初先發 本季第一隊輪值動用4土投

中職／兄弟打線甦醒敲19安含3轟 14：4宰猿拿下本季第2勝、終止6連敗

中職／從骰子系變問天組 郭俊麟8局好投悲情吞敗

相關新聞

中職／張育成賽前練球未現蹤是否出賽？「光總」保密

富邦悍將隊今天在新莊棒球場面對味全龍隊，主砲張育成未現身場上參與賽前練習，引起關注，總教練後藤光尊對此表示：「他有在裡面練打」，並未回應是否在今天先發或出賽名單，當場向媒體請託，關於選手當天先發或出賽狀況的提問，基本上都不會回應。

中職／威戈神還沒找回最大武器 後藤談悍將打優於投先寄望先發吃局數

富邦悍將隊洋投威戈神開季狀況不佳，3場先發防禦率高達6.92，已在昨天降下二軍，總教練後藤光尊指出，他最大的武器是控球，但目前調整狀況沒那麼好，希望他下二軍後的調整，可以修正到控球隨心所欲，「想丟到哪就丟到哪。」

中職／超越林益全登基悍將安打王 范國宸完全沒發現：真的嗎？

幾乎全面由林益全占據的富邦悍將球團史（2017年起）各項打擊紀錄，近日有一項悄悄換了新主人，范國宸12日轟出全壘打，以684安登基球團史安打王，讓他聽聞後也嚇到，坦言完全沒注意到。

中職／吉力吉撈左膝韌帶傷仍練打是正常 葉總：不痛就可以

味全龍隊劉俊緯前場跑壘出現傷情，經診斷後還不到拉傷程度，總教練葉君璋說是「拉傷邊緣」，預計休息3、4天應該就能上陣；至於左膝後十字韌帶受傷的主砲吉力吉撈．鞏冠，今天已在練打，葉總表示，這個傷勢對打擊不會有影響，「只要他不痛就可以。」

中職／鈴木駿輔求知慾滿到光總稱他「小笨蛋」 下一場出賽在一軍

富邦悍將隊開季先發投手狀況不佳，拖累上周戰情，本周將有洋投異動，投手教練許銘傑談兩位日籍洋投鈴木駿輔、阿部雄大調整狀況，鈴木下一場出賽會是在一軍，阿部則預計還要看看他在夏天的出賽狀況，「目前成績看起來是不錯，希望他繼續保持下去，也要看看他在夏天的調整。」

中職／悍將與LuLu豬聯名主題日 18日邁開短腿開球

富邦悍將隊首度與人氣療癒角色「罐頭豬LuLu」跨界聯名，將於4月18、19日在新莊棒球場盛大舉辦《Lu來Lu快樂》主題日，新莊城堡將化身為大型開心樂園，不僅有超萌的打卡拍照區、豐富的互動體驗，更準備了多樣限定聯名好禮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。