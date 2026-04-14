中職／悍將與LuLu豬聯名主題日 18日邁開短腿開球

富邦悍將隊首度與人氣療癒角色「罐頭豬LuLu」跨界聯名，將於4月18、19日在新莊棒球場盛大舉辦《Lu來Lu快樂》主題日，新莊城堡將化身為大型開心樂園，不僅有超萌的打卡拍照區、豐富的互動體驗，更準備了多樣限定聯名好禮。

凡主題日兩天購買內野票券進場者，即可獲得「富邦悍將 X LuLu豬胸章盲包」乙個，共有6款驚喜隨機發送，數量有限，送完為止。看球賽絕對少不了應援補給，18日進場加碼贈送「卡廸那小德薯濃厚茄汁口味」或「卡廸那洋芋片和風燒海苔口味」（口味隨機）；19日則提供「可樂果黃金起司口味」。

除了進場好禮，場外也規畫豐富的互動任務，只要成功挑戰「悍LuLu豬一起量身高」、「悍LuLu豬一起跳水」或「悍LuLu豬一起做體操」任一體驗關卡，即可獲得「富邦悍將 X LuLu豬聯名零錢包」一個，18日贈送可愛的「Frankie款」、19日則是充滿動感的「棒球款」。

與小悍將們一起同歡，家族會員「梅林魔法師」也有專屬驚喜，主題日期間，梅林魔法師只要憑悍將APP贈品券兌換條碼前往2F球迷服務台，即可領取「富邦悍將 X LuLu豬快樂文具組」一份，除此之外為了讓小朋友盡情揮灑創意，現場特別安排「LU來LU會畫」活動，邀請3至15歲的孩童動手畫出心中最獨特的LuLu豬，場外也規畫了五大主題拍照區，包含高達250公分的巨大氣偶，讓大家和LuLu豬一起留下難忘回憶。

富邦悍將隊首度與人氣療癒角色「罐頭豬LuLu」跨界聯名，將於4月18、19日在新莊棒球場盛大舉辦《Lu來Lu快樂》主題日。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將聯名系列商品，則推出細節點滿的「萌力裝備」，首波主打「富邦悍將Ｘ罐頭豬LuLu聯名短TEE」，胸前印有罐頭豬LuLu戴上球帽、手套與身穿悍將球衣的帥氣英姿。必敗單品「聯名毛巾」與「聯名貼紙」則捕捉了罐頭豬LuLu與夥伴們化身打者、捕手與投手的全能樣貌；還有身穿悍將球衣可愛到犯規的「小豆丁Lu」娃娃。

主題日最重要的主角LuLu豬，將在18日擔任開球嘉賓，平時習慣待在午餐肉罐頭裡的LuLu豬，這次特別為了悍將家人們邁開短腿，踏上熱血的新莊棒球場投手丘。而大家最期待的「罐頭豬LuLu見面拍照會」將於19日在2F活動舞台舉行，LuLu豬將用可愛的小手與大家擊掌、合照。