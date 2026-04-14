帶傷奮戰！陳念琴亞錦賽奪金 高虹安親頒獎金讚「新竹之光」

2026年亞洲拳擊錦標賽日前落幕，新竹市國手陳念琴於女子65公斤級決賽以4比1擊敗對手勇奪金牌，展現世界級競技實力。新竹市長高虹安今頒發獎金嘉勉陳念琴及教練柯文明，肯定其為「新竹之光」，並期勉持續為國爭光。

高虹安表示，亞洲拳擊錦標賽為國際高水準競技舞台，陳念琴在金牌戰中開局一度落後，仍能沉著應戰、穩定節奏，最終成功逆轉奪金，充分展現頂尖運動員的技術實力與心理韌性。她指出，此次奪金不僅是陳念琴生涯第二面亞錦賽金牌，更是轉戰65公斤級的重要里程碑，加上帶傷奮戰、堅持到底，更顯得難能可貴。

高虹安說，陳念琴的優異表現讓全體市民深感驕傲，而柯教練長期投入訓練的辛勞與專業指導更是功不可沒，再次印證新竹市作為「國手培育之都」的堅強實力。市府此次特別頒發獎勵金予陳念琴及柯教練，表達高度肯定與感謝，並將持續整合資源，作為選手最堅實的後盾，協助選手們在國際賽場上再創佳績。

陳念琴表示，非常開心一回國就來到市府接受高虹安市長的表揚與鼓勵。隨著自己逐漸成為學弟妹眼中的「大學姐」，她期許能將一路走來所累積的努力與堅持，轉化為正向力量，傳遞給更多正在追夢的年輕選手。

陳念琴說，竹市一直以來都是體育發展相當蓬勃的城市，擁有良好的訓練環境與資源，也孕育出許多優秀運動人才。未來希望能透過自身經驗與熱情，鼓勵學弟妹勇敢追尋夢想，在屬於自己的舞台上發光發熱，開創屬於新世代的精彩篇章。

教育處長林立生指出，市府長期重視體育發展與績優選手培育，持續強化訓練資源與獎勵制度，打造完善培訓環境，未來將持續挹注資源，全力協助備戰2026年名古屋亞洲運動會，期許再創佳績，持續為竹市與台灣爭光。