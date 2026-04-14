全中運／台東縣代表隊472人授旗出發 縣府宣布加碼績優選手訓練補助金

115年全國中等學校運動會 4 月 18 日至 4 月 23 日 在嘉義縣舉辦，台東縣代表隊472人參賽15個項目，縣長饒慶鈴今早授旗給代表隊總教練李正淼，預祝全體選手旗開得勝獲得佳績，今年起全中運前3名選手每月訓練補助金加碼，鼓勵全體選手爭取佳績。

台東縣全中運代表隊今年報名參加田徑、游泳、體操、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、射擊、拳擊、角力、擊劍、輕艇、自由車及武術等15種競賽項目，其中，柔道、舉重、角力、田徑、體操等多個項目，台東縣選手奪牌呼聲相當高。

縣長饒慶鈴指出，教育處持續強化運動防護機制與後勤支援體系，全國大型比賽參賽補助比照台北市，住宿每天800元、膳雜費每天400元，為全國最高。另將全國性各單項錦標賽申請由1年2次，增加為3次，期望提供選手最周延的支持。

此外，縣府宣布，今年起全面調升全中運、全國運動會前3名個人及團體賽的績優選手每月訓練補助金。全國運前3名可獲補助2年，第1名個人賽1萬5000元、團體賽8000元；第2名個人賽1萬元、團體賽6000元；第3名個人賽8000元、團體賽3000元。

全中運前3名選手可獲得補助1年，第1名個人賽6000元、團體賽3000元；第2名個人賽4000元、團體賽2000元；第3名個人賽3000元、團體賽1000元。

教育處進一步說明，去年台東全中運代表隊獲得11金、14銀、29銅，累計54面獎牌， 今年東大體中林耀祥選手4月10日參加高中男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽奪銅，已為台東奪下第一面獎牌。

今年全中運，台東縣代表隊472人參賽15個項目，縣府教育處今早舉辦授旗儀式，預祝全體選手旗開得勝。圖／台東縣府提供

縣長饒慶鈴今早授旗給代表隊總教練李正淼，預祝全體選手旗開得勝獲得佳績。圖／台東縣府提供