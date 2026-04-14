聽新聞
0:00 / 0:00

中信拚棒球外交 邀菲國棒壇交流

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
菲律賓體委會主席格雷戈里奧（左）致贈紀念品予亞洲棒球總會會長辜仲諒（右）。圖／亞洲棒球總會提供
菲律賓體委會主席格雷戈里奧（左）致贈紀念品予亞洲棒球總會會長辜仲諒（右）。圖／亞洲棒球總會提供

亞洲棒球總會（ＢＦＡ）會長辜仲諒十日接見菲律賓體委會主席格雷戈里奧一行人，洽談亞洲大聯盟規畫，菲方高度認同並表態加入，更邀請辜仲諒訪問菲律賓指導棒球發展。為提升菲律賓基層棒球實力，辜仲諒允諾捐贈菲國相關棒球物資，安排菲律賓年輕選手來台訓練，促進台菲體育交流。

ＢＦＡ上半年執行委員會今年五月下旬將於菲律賓馬尼拉登場，多位菲律賓體壇要角本月專程訪台，考察台灣棒球發展經驗。格雷戈里奧提到，菲律賓於一九五○年代有非常好的棒球基礎與成績，馬尼拉舉辦第一屆亞洲棒球錦標賽還拿到冠軍，這次前來台灣希望借助中華棒協在技術人員及球場專業經驗，參訪台灣各地包括新莊、河濱及青年公園等社區棒球場。

辜仲諒強調，透過區域棒球交流，有助消弭政治、宗教、種族和地域的藩籬，促進區域和平穩定。他並指出，亞洲人口龐大極具市場潛力，棒球熱潮從傳統東北亞的日本、台灣、南韓，逐漸拓展至東南亞的泰國、越南，甚至是西亞的沙烏地阿拉伯亦表達高度興趣，亞洲大聯盟有機會成為世界第一的棒球市場，媲美國際足球總會舉辦的世界盃足球賽。

辜仲諒近年積極推展棒球外交，繼去年安排泰國國家隊來台移訓、以ＢＦＡ會長暨中華棒協理事長身分連任當選世界棒壘球總會執行副會長後，持續扮演亞洲棒球領頭羊，五月將於菲律賓馬尼拉舉行的ＢＦＡ執委會，將持續討論棒球在亞洲實質發展的議題。

東南亞 馬尼拉 棒球

延伸閱讀

美菲澳南海聯合巡航 共軍批：攪局南海 破壞地區和平

陸駐菲大使：中菲關係趨緩 籲持續努力維持穩定

中信60周年 辦經貿外交盛會

中信奔走國際 提升台灣地位

相關新聞

棒球／辜仲諒接見菲國體壇高層 允諾捐贈棒球物資續造亞洲大聯盟

亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia, BFA）會長辜仲諒4月10日接見菲律賓體委會主席Mr. John Patrick C. Gregorio一行人，洽談亞洲大聯盟規畫，菲方高度認同並表態加入，更邀請辜仲諒訪問菲律賓指導棒球發展。為提升菲律賓基層棒球實力，辜仲諒允諾捐贈菲國相關棒球物資，安排菲律賓年輕選手來台訓練，促進台菲體育交流。

中信拚棒球外交 邀菲國棒壇交流

亞洲棒球總會（ＢＦＡ）會長辜仲諒十日接見菲律賓體委會主席格雷戈里奧一行人，洽談亞洲大聯盟規畫，菲方高度認同並表態加入，更邀請辜仲諒訪問菲律賓指導棒球發展。為提升菲律賓基層棒球實力，辜仲諒允諾捐贈菲國相關棒球物資，安排菲律賓年輕選手來台訓練，促進台菲體育交流。

中職／悍將左投陳品宏14日一軍初先發 本季第一隊輪值動用4土投

富邦悍將隊明天先發投手有新面孔，2024年第四指名左投陳品宏將演出一軍初先發，在新莊棒球場碰上味全龍隊，龍隊尋求4連勝，推出「本土洋投」伍鐸迎敵。

中職／威戈神3局爆降二軍 悍將6隊唯一先發場均不到5局

富邦悍將隊今年第一個洋將異動出現，昨天面對台鋼雄鷹隊先發3局失5分的威戈神降下二軍，悍將開季啟用2投1野洋將配置，至少需動用3位本土先發，吃局數能否撐得住備受檢視，若連洋投都只撐短局數，將為戰情帶來更大考驗。

中職／首次隊友傷退接手 陳冠穎成功拆彈：當作經驗

8局下隊友傷退的緊急狀況，中信兄弟投手陳冠穎倉促登板。儘管上場熱身時一度大暴投，且隨後因保送擠成滿壘，但他穩住陣腳，力保...

中職／「這一分一定要拿下來」 陳俊秀首局重要3分砲轟回MVP

中信兄弟陳俊秀今天首局就轟3分砲帶起球隊氣勢，單場繳出3安4打點的表現，幫助球隊以14：4擊敗樂天桃猿隊拿下本季第2勝，並獲選單場MVP，他透露，首局站上打擊區就告訴自己，「這一分一定要拿下來。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。