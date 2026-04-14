中信拚棒球外交 邀菲國棒壇交流

亞洲棒球總會（ＢＦＡ）會長辜仲諒十日接見菲律賓體委會主席格雷戈里奧一行人，洽談亞洲大聯盟規畫，菲方高度認同並表態加入，更邀請辜仲諒訪問菲律賓指導棒球發展。為提升菲律賓基層棒球實力，辜仲諒允諾捐贈菲國相關棒球物資，安排菲律賓年輕選手來台訓練，促進台菲體育交流。

ＢＦＡ上半年執行委員會今年五月下旬將於菲律賓馬尼拉登場，多位菲律賓體壇要角本月專程訪台，考察台灣棒球發展經驗。格雷戈里奧提到，菲律賓於一九五○年代有非常好的棒球基礎與成績，馬尼拉舉辦第一屆亞洲棒球錦標賽還拿到冠軍，這次前來台灣希望借助中華棒協在技術人員及球場專業經驗，參訪台灣各地包括新莊、河濱及青年公園等社區棒球場。

辜仲諒強調，透過區域棒球交流，有助消弭政治、宗教、種族和地域的藩籬，促進區域和平穩定。他並指出，亞洲人口龐大極具市場潛力，棒球熱潮從傳統東北亞的日本、台灣、南韓，逐漸拓展至東南亞的泰國、越南，甚至是西亞的沙烏地阿拉伯亦表達高度興趣，亞洲大聯盟有機會成為世界第一的棒球市場，媲美國際足球總會舉辦的世界盃足球賽。

辜仲諒近年積極推展棒球外交，繼去年安排泰國國家隊來台移訓、以ＢＦＡ會長暨中華棒協理事長身分連任當選世界棒壘球總會執行副會長後，持續扮演亞洲棒球領頭羊，五月將於菲律賓馬尼拉舉行的ＢＦＡ執委會，將持續討論棒球在亞洲實質發展的議題。