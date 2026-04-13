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滑板新星葉子陽個性超E 盼代表台灣征戰奧運

中央社／ 台北13日電
年僅11歲的新星葉子陽在亞洲滑板錦標賽街式少年男子組決賽奪銀，寫下站上亞錦賽頒獎台台灣第1人紀錄，更是滑板史上首面正式錦標賽獎牌。（葉子陽父親提供）
年僅11歲的新星葉子陽在亞洲滑板錦標賽街式少年男子組決賽奪銀，寫下站上亞錦賽頒獎台台灣第1人紀錄，更是滑板史上首面正式錦標賽獎牌。（葉子陽父親提供）

年僅11歲的滑板新星葉子陽，在亞錦賽街式少男組摘下銀牌，同時是台灣滑板史上首面正式錦標賽獎牌，葉爸爸笑說兒子是性格活潑的大E人，期許未來代表台灣征戰奧運

綽號「米粒」的葉子陽，這次亞洲滑板錦標賽繳出亮眼表現，在街式少年男子組決賽以128.34分拿到銀牌，尤其在單招已經失敗兩次的情況下，葉子陽把握住最後1次機會放手一搏，如願登上頒獎台，寫下台灣滑板史上新紀錄。

葉子陽的爸爸接受中央社採訪時指出，原本是想培養兒子成為衝浪選手，後來透過朋友因緣際會介紹下，開啟葉子陽的滑雪之路，每年冬季父子倆都會衝到日本進行雪訓，葉子陽則在滑雪夥伴的建議下，兼練滑板，希望讓滑雪動作更上一層樓，也意外對滑板越來越有興趣。

葉子陽的爸爸笑說，兒子是性格活潑的大E人，超級會交朋友，這次亞錦賽利用簡單英文與各國選手交流，他認為滑板這項運動很年輕，而且能夠秀出自我、展現自己的風格，「我也希望小孩比較有自己想法，剛好他的個性很適合滑板，至少要帥一點」。

然而，葉子陽在年紀過輕的情況下，無緣征戰這次名古屋亞運，但葉子陽的爸爸已經提前制定計畫，希望兒子將目標放在參加日本業餘滑板大賽，進而成為職業滑板選手，未來代表台灣征戰亞、奧運舞台，「想要變厲害就得跟魔王對決，期望我們這2、3年能在日本取得成功。」

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