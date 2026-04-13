棒球／辜仲諒接見菲國體壇高層 允諾捐贈棒球物資續造亞洲大聯盟

亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia, BFA）會長辜仲諒4月10日接見菲律賓體委會主席Mr. John Patrick C. Gregorio一行人，洽談亞洲大聯盟規畫，菲方高度認同並表態加入，更邀請辜仲諒訪問菲律賓指導棒球發展。為提升菲律賓基層棒球實力，辜仲諒允諾捐贈菲國相關棒球物資，安排菲律賓年輕選手來台訓練，促進台菲體育交流。

BFA上半年執行委員會今年5月下旬將於菲律賓馬尼拉登場，菲律賓體委會主席Mr. John Patrick C. Gregorio、執行長Ms. Louise Jashil R. Sonido、國家體育學院執行長Mr. Francis Carlos B. Diaz、菲律賓棒球協會副會長Mr. Armando A. De Castro，以及秘書長Mr. Michael Benedict C. Asuncion本月特別專程訪台，考察台灣棒球發展經驗。

菲律賓體委會主席Mr. John Patrick C. Gregorio提到，菲律賓於1950年代有非常好的棒球基礎與成績，馬尼拉舉辦第一屆亞洲棒球錦標賽還拿到冠軍，這次前來台灣希望借助中華棒協在技術人員及球場專業經驗，參訪台灣各地包括新莊、河濱公園及青年公園等社區棒球場。

近期全球地緣政治不平靜，西亞、南海局勢持續緊張，辜仲諒強調，透過區域棒球交流，有助消弭政治、宗教、種族和地域的藩籬，促進區域和平穩定。他並指出，亞洲人口龐大極具市場潛力，棒球熱潮從傳統東北亞的日本、台灣、韓國，逐漸拓展至東南亞的泰國、越南，甚至是西亞的沙烏地阿拉伯亦表達高度興趣，亞洲大聯盟有機會成為世界第一的棒球市場，媲美國際足球總會（FIFA）舉辦的世界盃足球賽。

亞洲大聯盟成局與否，仰賴亞洲各國團結投入資源。辜仲諒以沙烏地阿拉伯公共投資基金贊助的「LIV高爾夫聯賽」（LIV Golf）成功案例為例說明，該賽事吸引全球高球好手參加，人氣與規模已經超過美國的PGA巡迴賽，沙烏地阿拉伯方面已向他表達，希望複製同樣模式投入棒球，棒球世界排名第一的日本也樂見成立由亞洲人主導的國際棒球聯盟，亞洲大聯盟的發展值得期待。

辜仲諒近年積極推展棒球外交，繼去年安排泰國國家隊來台移訓、以BFA會長暨中華棒協理事長身分連任當選世界棒壘球總會（World Baseball Softball Confederation, WBSC）執行副會長後，持續扮演亞洲棒球領頭羊，5月將於菲律賓馬尼拉舉行的BFA執委會，並將持續討論棒球在亞洲實質發展的議題。