聽新聞
0:00 / 0:00
中職／悍將左投陳品宏14日一軍初先發 本季第一隊輪值動用4土投
富邦悍將隊明天先發投手有新面孔，2024年第四指名左投陳品宏將演出一軍初先發，在新莊棒球場碰上味全龍隊，龍隊尋求4連勝，推出「本土洋投」伍鐸迎敵。
陳品宏2024年10月8日已在一軍初登板，去年是第一個完整職棒賽季，在二軍出賽13場（10場先發），合計39.2局，取得2勝2敗、防禦率4.99，全季未上一軍。近期已在一軍隨隊一段時間的他，如今本季首戰日期確定，明天將以先發投手之姿，第二度於一軍賽場出賽。
在明天陳品宏先發後，加上李東洺、游霆崴、江國豪，悍將成為本季第一支已用4位本土先發的球隊；台鋼雄鷹隊則用3位本土先發，統一獅、中信兄弟隊都是2人，龍隊、樂天桃猿隊都是1人。
另一地賽事由兄弟過招雄鷹，黃衫軍昨天打線開火，攻下14分，為5連敗畫下句點，明天回到洲際棒球場面對雄鷹，兄弟推出鄭浩均先發，雄鷹則由後勁扛起此戰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。