中職／悍將左投陳品宏14日一軍初先發 本季第一隊輪值動用4土投

富邦悍將隊明天先發投手有新面孔，2024年第四指名左投陳品宏將演出一軍初先發，在新莊棒球場碰上味全龍隊，龍隊尋求4連勝，推出「本土洋投」伍鐸迎敵。

陳品宏2024年10月8日已在一軍初登板，去年是第一個完整職棒賽季，在二軍出賽13場（10場先發），合計39.2局，取得2勝2敗、防禦率4.99，全季未上一軍。近期已在一軍隨隊一段時間的他，如今本季首戰日期確定，明天將以先發投手之姿，第二度於一軍賽場出賽。

在明天陳品宏先發後，加上李東洺、游霆崴、江國豪，悍將成為本季第一支已用4位本土先發的球隊；台鋼雄鷹隊則用3位本土先發，統一獅、中信兄弟隊都是2人，龍隊、樂天桃猿隊都是1人。

另一地賽事由兄弟過招雄鷹，黃衫軍昨天打線開火，攻下14分，為5連敗畫下句點，明天回到洲際棒球場面對雄鷹，兄弟推出鄭浩均先發，雄鷹則由後勁扛起此戰。