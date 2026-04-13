中職／威戈神3局爆降二軍 悍將6隊唯一先發場均不到5局

富邦悍將隊今年第一個洋將異動出現，昨天面對台鋼雄鷹隊先發3局失5分的威戈神降下二軍，悍將開季啟用2投1野洋將配置，至少需動用3位本土先發，吃局數能否撐得住備受檢視，若連洋投都只撐短局數，將為戰情帶來更大考驗。

威戈神先發3場，合計13局被敲18安打、失10分都是責失分，防禦率6.92，在本季已出賽的19位洋投中，被打擊率高達0.346，只優於中信兄弟隊黎克的0.351。

攤開各隊先發投手投球局數，雄鷹目前已賽11場，先發投手負責65.2局，場均近6局，為各隊最佳，味全龍隊10場、57.1局排名第二；悍將已賽9場，先發吃下40.1局，是唯一平均不到5局的球隊。

先發投手投滿6局以上的比賽，悍將目前共有2場，先發投手都是魔力藍；另有3場短局數退場戰役，分別是威戈神（3局）、李東洺（3局）、江國豪（2.1局）。