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中職／威戈神3局爆降二軍 悍將6隊唯一先發場均不到5局
富邦悍將隊今年第一個洋將異動出現，昨天面對台鋼雄鷹隊先發3局失5分的威戈神降下二軍，悍將開季啟用2投1野洋將配置，至少需動用3位本土先發，吃局數能否撐得住備受檢視，若連洋投都只撐短局數，將為戰情帶來更大考驗。
威戈神先發3場，合計13局被敲18安打、失10分都是責失分，防禦率6.92，在本季已出賽的19位洋投中，被打擊率高達0.346，只優於中信兄弟隊黎克的0.351。
攤開各隊先發投手投球局數，雄鷹目前已賽11場，先發投手負責65.2局，場均近6局，為各隊最佳，味全龍隊10場、57.1局排名第二；悍將已賽9場，先發吃下40.1局，是唯一平均不到5局的球隊。
先發投手投滿6局以上的比賽，悍將目前共有2場，先發投手都是魔力藍；另有3場短局數退場戰役，分別是威戈神（3局）、李東洺（3局）、江國豪（2.1局）。
中職六隊先發投手所吃局數比較
|球隊
|已賽場次
|先發投手總局數
|台鋼雄鷹
|11場
|65.2局
|味全龍
|10場
|57.1局
|統一獅
|10場
|57局
|樂天桃猿
|10場
|53.2局
|中信兄弟
|10場
|52.1局
|富邦悍將
|9場
|40.1局
※數據統計截至4月13日
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