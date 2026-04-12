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中職／首次隊友傷退接手 陳冠穎成功拆彈：當作經驗

中央社／ 桃園12日電
中信兄弟隊投手陳冠穎。聯合報記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊投手陳冠穎。聯合報記者蘇志畬／攝影

8局下隊友傷退的緊急狀況，中信兄弟投手陳冠穎倉促登板。儘管上場熱身時一度大暴投，且隨後因保送擠成滿壘，但他穩住陣腳，力保不失，他說：「當作經驗，下次就知道。」

兄弟今天以14比4擊敗樂天桃猿隊，終止6連敗，然而8局下投手江忠城被強襲球打到脛骨，由旁人攙扶退場。賽後總教練平野惠一表示，還在冰敷治療，之後才能確認傷勢程度。

投手臨時退場的狀況，選擇讓22歲的陳冠穎接替，平野惠一指出，打到這個分差，原本沒有打算讓其上場，但也變成學習經驗的機會，「他的心態有準備，沒有完全放掉」。

陳冠穎透露，6局下曾先進牛棚熱身，後來稍微休息，但看到江忠城被打到後就有準備「應該會是我」，熱身賽投過危機處理場面，但第1次在隊友傷退時接替，把握練投的時間，重新準備好比賽節奏。

接手時是無人出局一、二壘有人，陳冠穎先投出四壞保送，但接下來先讓陳晨威敲出飛球出局，再讓林泓育敲出內野滾地球製造雙殺，陳冠穎感到開心，因為有把近期投手教練王建民的叮嚀做到，「他要我把球壓低，就算被打安打，重傷害的機率比較低，而且領先10分，就讓他們打不好，先抓出局數。」

林泓育 陳晨威 樂天桃猿

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