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中職／「這一分一定要拿下來」 陳俊秀首局重要3分砲轟回MVP

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
陳俊秀開轟。 中信兄弟提供
陳俊秀開轟。 中信兄弟提供

中信兄弟陳俊秀今天首局就轟3分砲帶起球隊氣勢，單場繳出3安4打點的表現，幫助球隊以14：4擊敗樂天桃猿隊拿下本季第2勝，並獲選單場MVP，他透露，首局站上打擊區就告訴自己，「這一分一定要拿下來。」

兄弟今年開季戰績1勝8敗，賽前苦吞6連敗，今天賽前大家有一致共識，「一定要先得分」，而今天兄弟一開賽就有積極攻勢，陳俊秀在得點圈有人時，從艾菩樂手中轟出3分砲，先替球隊轟下領先，同時也是帶動士氣的一擊。

陳俊秀透露，今天賽前就有說，一定要比對手先得分，因此首打席上場時，也一直告訴自己，這一分一定要拿下來，而他用本季個人第二發全壘打達成任務，一次送回3分。

球隊最終成功走出連敗低潮，陳俊秀說：「大家都很努力，就算這場打完，也在研究下一場的投手，每一場比賽結束後都花很多心思在準備下一場，今天剛好有好的結果。」

球隊連敗期間，由陳俊秀及幾名學長帶頭，不斷鼓勵陣中的年輕選手，要大家勇敢上場拚戰，對此陳俊秀則說，「大家都會互相，有時候看到一些東西，可能自己沒有感受到，但大家看到就會互相提醒，這樣團隊意識就會很高。」

中職 中信兄弟 陳俊秀

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