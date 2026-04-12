中職／賽前下達指令「一定要先得分」 平野惠一盼選手更成長

中信兄弟今天以14：4大勝樂天桃猿，終止近期6連敗，在開季第10場比賽總算拿下第2勝，賽後總教練平野惠一透露，今天賽前就要向選手們下達指令，「一定要先得分！」

兄弟近期戰績低迷，但休息室內氣氛沒有受到太多影響，平野惠一坦言，球隊從開季到現在一直沒辦法贏球（僅拿一勝），「每天都在思考要怎麼樣讓球隊更好、變得更強。」

然而前兩場比賽對上猿隊雖然都是輸球，但內容有越來越好，他也鼓勵選手，「有跟大家說不用擔心，內容都有打起來，好的結果自然會來。」

平野惠一指出，先前幾場比賽輸球，都是因為讓對手先得分，因此這場比賽賽前就有告訴全隊，一定要想著搶下「先制分」，比對手先打下分數，贏球的機會就會高很多，「一定要先得分，不能讓對手先他拿下分數。」

今天兄弟也做到教練團的要求，首局由陳俊秀的3分砲轟回領先，僅管打完3局遭追平，但打擊持續加溫，最終以19支安打（3發全壘打）敲回本季聯盟單場最高的14分順利止敗。陳俊秀也被平野惠一稱讚是最好的範本，把球隊拉拔起來。

此戰靠強大的打擊火力攻回勝利，平野惠一指出，今天打擊教練非常地積極，不斷提點對方投捕的配球策略等，「希望選手也可以更加成長，不要等打擊教練講，要自己去觀察、去發掘。」

兄弟今天在大比分領先的狀況下，第8局換上江忠城登板，但他被林承飛擊出的強襲球擊中左腿退場，賽後平野惠一指出，有看到他在冰敷，後續狀況需要晚一點確認。