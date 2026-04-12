聽新聞
0:00 / 0:00
全大運／馮翊新奪桌球男單連霸 北市大「金包銀」
115年全國大專校院運動會桌球公開男生組單打今天迎來獎牌戰，公開男生組單打冠軍戰上演北市大學「內戰」，最終由世界盃國手馮翊新以局數3：1力退隊友林彥均，成功衛冕男單金牌。
馮翊新在本屆全大運展現了絕對的宰制力。在日前落幕的公開男生組團體賽中，他展現「一哥」風範，在關鍵時刻一人獨扛兩點勝利，帶領北市大學強勢封王。挾帶著團體奪冠的氣勢，以及創下生涯新高、世界排名第46名的自信，馮翊新在單打賽場上依然勢如破竹。
回顧馮翊新本屆的晉級之路，他在8強賽碰上台灣師大張睿宸，以3：1搶下4強門票。進入4強賽後，面對國立體大陳俊佑的強力挑戰，馮翊新雖然在首局以5：11意外讓出，但他迅速穩住陣腳、調整戰術，隨後以3個11：7連下三城，逆轉挺進最終決賽。
冠軍戰對手林彥均曾在113年全大運寫下公開男單二連霸的輝煌紀錄，馮翊新仍以11：2、14：12、8：11、11:8出線，繼114年全大運後再度稱霸，也包辦今年男團、男單雙料冠軍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。