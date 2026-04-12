全大運／馮翊新奪桌球男單連霸 北市大「金包銀」

115年全國大專校院運動會桌球公開男生組單打今天迎來獎牌戰，公開男生組單打冠軍戰上演北市大學「內戰」，最終由世界盃國手馮翊新以局數3：1力退隊友林彥均，成功衛冕男單金牌。

馮翊新在本屆全大運展現了絕對的宰制力。在日前落幕的公開男生組團體賽中，他展現「一哥」風範，在關鍵時刻一人獨扛兩點勝利，帶領北市大學強勢封王。挾帶著團體奪冠的氣勢，以及創下生涯新高、世界排名第46名的自信，馮翊新在單打賽場上依然勢如破竹。

回顧馮翊新本屆的晉級之路，他在8強賽碰上台灣師大張睿宸，以3：1搶下4強門票。進入4強賽後，面對國立體大陳俊佑的強力挑戰，馮翊新雖然在首局以5：11意外讓出，但他迅速穩住陣腳、調整戰術，隨後以3個11：7連下三城，逆轉挺進最終決賽。

冠軍戰對手林彥均曾在113年全大運寫下公開男單二連霸的輝煌紀錄，馮翊新仍以11：2、14：12、8：11、11:8出線，繼114年全大運後再度稱霸，也包辦今年男團、男單雙料冠軍。