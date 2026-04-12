全中運／3年2金1銀！韻律體操張家雙胞胎姐妹花國中之旅謝幕

2026嘉義全中運韻律體操賽11日提前落幕，台南市復興國中在最後一天的激烈競爭中贏得團隊全能銀牌，雖然以些微差距未能完成三連霸，但三年來在國女團隊這項目累積了難能可貴的二金一銀，陣中人氣最旺的雙胞胎姊妹張喻婷及張喻涵，為自己國中韻律體操之旅，3年2金1銀的表現感到欣慰，姊妹攜手光彩謝幕。

雖然復興國中在2018年全中運就曾拿過團隊第二，但陳世卿教練說：「真正的分水嶺是在疫情期間，我們的辛蒂教練超級認真，每天不厭煩的透過網路視訊，要小朋友們在家也要維持訓練，等到2023年5月疫情解封後，我們在前年就靠著楊芷甯、薛愷繗、張喻婷、張喻涵與張淮均摘下臺南史上首面韻律體操國女團隊全能金牌。」

隊中最受矚目的雙胞胎姊妹花張喻婷與張喻涵，跟著學姊與學妹一起為校爭光，也為台南市留下歷史紀錄，今年兩姊妹已經九年級，國中最後一年再次攜手，帶領學妹登上頒獎台，他們覺得最後一年只拿到銀牌很可惜，但是二金一銀的佳績驗證了所有的努力，也豐富了國中三年的韻律體操生活。

張喻婷與張喻涵雖然出生時間只差1分鐘，但個性上卻是截然不同，卻又在行動上互助互補，姊妹倆在場上默契十足，一個眼神就能心領神會，平常更是心靈相通，彼此照應，姐姐愛漂亮手也靈巧，常會幫妹妹化妝，而筋骨軟Q的妹妹則會協助姐姐拉筋，兩人相伴練習、一起比賽及攜手成長，度過人生重要階段。

雖然練體操很辛苦，但是姐妹的想法一致，上台領獎時的榮譽與成就感，再累也值得，記得第一次比賽就拿到第二名，知道了一分耕耘一分收獲，努力不會白費，最重要的是隊友們之間的感情都很好，每天都能跟大家一起練習非常開心，互相鼓勵、互相安慰，這是他們覺得最開心的事。

過去兩年，姊妹跟著學姐一起努力，今年兩人升格為學姐，帶領學妹參加比賽，責任特別重大。身為隊中大姐大，張喻婷肯定自己今天的表現，但他坦承壓力很大，因為擔心自己沒有帶好學妹，沒辦法達到團隊想要的目標，希望升上高中後，能跟學姐一起開心拿牌。

對妹妹張喻涵來說，這絕對是她此生最難忘的比賽，她很自責沒有照顧好身體，本身就有氣喘的老毛病，比賽前兩天重感冒引發氣喘，擔心影響比賽沒有吃藥，賽前練習時發現病況加劇，幾乎喘不過氣來，動作老是不到位，越來越緊張影響到場上表現，她希望在日後的比賽記取這次的經驗，好好照顧身體，比賽時能夠正常發揮。

隊中還有一位三年一起奮鬥的同學薛愷繗，畢業後將一起升上長榮中學，三年來跟著姊妹倆很開心，同歡喜共歡笑，一起抱頭痛哭，也一起在人生重要階段不留白，希望未來的日子繼續相互扶持，再創佳績。