中職／陳俊秀「灌雞湯」還開轟帶頭止敗 黃韋盛：還得是他轟出去

中信兄弟六連敗期間，學長們不僅頻頻向全隊「灌雞湯」，讓大家保持正面心態，其中陳俊秀今天更在首局就轟出3分全壘打，替球隊轟出氣勢，總教練平野惠一稱讚他就是球隊的楷模，學弟黃韋盛也笑說：「還得是他轟出去！」

兄弟開季戰績1勝8敗寫下隊史開季最慘紀錄，連敗期間始終在找出解方，黃韋盛透露，其實團隊的氣氛沒有太低迷，「學長還是都有把我們hold住，壓力不是年輕人在扛。」他透露，學長們和整個團隊都有持續開會，「他們會講一些比較勵志的東西，讓我們在迷茫時有方法去面對。」

「學長會告訴我們，最差就是這樣，不改變就會繼續下去，就看誰要跳出來都可以，沒下場的也可以，要把氣氛炒到最熱。」黃韋盛指出，除了陳俊秀、王威晨、詹子賢這些學長「灌雞湯」外，其實大家彼此的鼓勵都能成為力量，「聽起來滿籠統的，但在面臨低潮時，一個擁抱、摸頭都可以帶來很大的幫助。」

今天兄弟單場敲出19支安打，以14：4擊敗樂天桃猿止敗，黃韋盛單場3安猛打賞，開季至今繳出3成94的打擊率，他直言，還是想要贏球，「有時候自己表現好，但球隊沒有贏球，自己也開心不起來。」

而今天靠著陳俊秀首局就開轟，單場3安4打點的帶動，幫助球隊走出連敗低潮，黃韋盛賽後笑說：「還得是他轟出去，謝謝學長幫我們敲下分數，賽前就有說好，今天不管怎麼樣就是要先搶下分數。」