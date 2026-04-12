中職／兄弟打線甦醒敲19安含3轟 14：4宰猿拿下本季第2勝、終止6連敗

中信兄弟開季至今1勝8敗，已寫下隊史最慘開季，今天不僅逃過成為聯盟最慘，還寫下聯盟本季單場得分新高，全場共揮出19支安打，包括陳俊秀、江坤宇、宋晟睿的3發全壘打，終場以14：4打退4連勝的樂天桃猿，本季第2勝終於入袋、終止近期6連敗。

中信兄弟今天將岳政華排上開路先鋒，首打席就獲觸身球保送，推進上得點圈後，黃韋盛敲安打，接著陳俊秀轟出中外野方向的3分全壘打，用本季第2轟替下兄弟打下3：0領先。

兄弟本土左投魏碩成1局下面臨危機，2出局後被敲安打失1分，接著再出現2次保送形成滿壘，但力保不失分。續投第2局則是連續被揮出3支安打失分，再被林泓育敲高飛犧牲打追平比數，兩隊3：3平手再戰。魏碩成僅投1.1局失3分退場。

兄弟打線進入第3局火力再加溫，江坤宇轟出陽春砲（本季首轟），陳俊秀、曾頌恩接連安打後，岳東華二壘打敲回2分，宋晟睿再敲一發左外野2分全壘打（本季首轟），兄弟單局敲兩轟灌進5分，將比數拉開為8：3。

猿隊李勛傑前兩戰因感冒缺陣，今天原本從板凳出發，因林子偉賽前暈眩赴醫院檢查，臨時被拉上先發，5局下率先上場，從洋投黎克手中轟出一發中外野陽春全壘打，個人本季首轟出爐，替猿隊追回1分。

猿隊先發投手艾菩樂投完5局失8分退場，之後由牛棚接手，新秀盧冠宇第7局登板，相隔12天後出賽，中繼1局失2分，兄弟將比數改寫為10：4。第8局猿隊陳柏豪登板也沒能擋住對手攻勢，兄弟單局再打了10個人次追加4分，將比分拉開為10分差。

兄弟先發魏碩成此戰僅投1.1局，伍立辰中繼0.2局奪勝投。洋投黎克開季連兩場先發投不滿5局，本周被調往中繼，前天對樂天投1局用19球失1分（非自責分），休1天後今天再登板，中繼4局用82球，被揮出3支安打，有3次四壞球保送，送出5次三振，失1分。

之後兄弟牛棚再由4人接手，沒有失分，但其中江忠城8局下登板，被林承飛擊出的強襲球擊中左腿，被隊友攙扶下場，成為兄弟牛棚的一大壞消息。

至於兄弟打線今天全場狂掃19支安打，曾頌恩單場4安，黃韋盛敲3安，陳俊秀則以3安4打點表現獲選單場MVP。猿隊新秀何品室融開季前5場出賽17支0，今天繳出單場3安表現。

中信兄弟拿下本季第二勝。圖／中信兄弟提供

中信兄弟拿下本季第二勝。圖／中信兄弟提供