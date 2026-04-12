中職／雄鷹「雙12」刷富邦卡 賞悍將197天來首次2連敗

富邦悍將隊今天補血速度追不上失血速度，遭台鋼雄鷹隊17支安打爆打，終場以5：12輸球，悍將連兩天丟掉12分，本季首吞2連敗，由於去年以6連勝收尾，前一次連敗已是9月27日，相隔197天才再嘗連敗滋味。

悍將兩天慘敗都從先發投手的不穩揭開序幕，此役洋投威戈神先發3局被敲6安打、失5分，投球任內危機四伏，雄鷹一局下由陳文杰安打開路，吳念庭二壘打先馳得點，魔鷹打向右外野，應有機會完成接殺，但右外野手孔念恩疑似在陽光中迷失來球，這球就在他的手邊落地滾到後方，又形成一支1分打點二壘打。

雄鷹第二局首位打者顏郁軒也敲安，兩出局後陳文杰敲安先送回1分，曾子祐選到保送，吳念庭補上三壘打再追加兩分打點入袋。

威戈神進入第三局持續動盪，兩次四壞保送堆壘之餘，湯家豪打向一壘方向的滾地球，威戈神補位接球卻讓球漏了出來，釀成滿壘，最終並未造成失分。

悍將並非一面倒挨打，范國宸二局上陽春砲，第四局邦力多、張育成、張洺瑀、孔念恩敲出包括3支長打在內的4安打，攻下3分，一度追近到4：5落後，但第五局賴鴻誠又遭雄鷹一陣暴打，面對6人次被敲4安打、失3分，雄鷹擴大為8：4領先，也讓悍將的追擊氣焰滅了大半，而雄鷹持續補刀，7局下再灌進4分大局，得分達到雙位數。