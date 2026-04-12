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中職／從骰子系變問天組 郭俊麟8局好投悲情吞敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊郭俊麟先發8局失3分，悲情承擔敗投。圖／統一獅隊提供
統一獅隊郭俊麟先發8局失3分，悲情承擔敗投。圖／統一獅隊提供

繼前一場5局無失分，統一獅隊郭俊麟今天再飆8局失3分優質先發，可惜在投手戰中成為敗方，獅隊以2：4不敵味全龍隊，郭俊麟承擔敗投。龍隊在這波3連戰清盤獅隊，戰績7勝3敗續居龍頭寶座。

郭俊麟此役共用101球完成8局投球，被敲4安打、失3分，先是在第二局遭李凱威敲出兩分砲，第六局張政禹敲安後推進二壘，劉俊緯補上安打攻下分數。

郭俊麟過去最長投球局數為2024年7月10日對味全龍隊9局完封勝，除此之外，並無其他7局以上的投球，今天面對龍隊演出生涯第二長局數好投。

龍隊攻勢不多，但靠投手群穩住陣腳，洋投鋼龍先發7局也僅被敲4安打、失2分，為第二局張翔的兩分砲、生涯首轟。

龍隊在9局上再添保險分，將4：2領先交到終結林凱威手中，讓首位打者林子豪跑出內野安打，兩出局後再被朱迦恩敲安，面臨得點圈危機，最終讓陳聖平敲出游擊方向滾地球出局守住勝利。

林子豪 林凱威 中職

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