中職／春訓從天剛亮練到天黑 兄弟左側投錢可倫首登一軍對付左打

中信兄弟在10日將21歲的左手側投錢可倫升上一軍，是球隊本季首位被登錄一軍的菜鳥，預計讓他專門對付左打，他也在春訓時就勤下苦工備戰，還不忘澄清，「其實我們真的沒有練到中午就收。」

錢可倫來自嘉義大學，去年季中選秀第6輪獲指名，去年僅在二軍登板1場，投0.2局挨轟失2分，季後參與冬季聯盟賽事持續累積經驗，今年季前也隨二軍赴墨西哥參與美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas），遭到震撼教育。

打完BCL回到台灣後，還未有二軍出賽紀錄，他原本目標是上半季登一軍，但在開季後二周就接到通知升一軍，他也笑說很開心，「滿緊張也滿興奮，因為他們都說第一次接到電話會很亢奮，就是終於輪到我了這樣。」

作為職棒少見的左手側投，錢可倫透露，從今年春訓一開始，教練團就有給他明確的定位，專門對付左打者，因此他也對左打做了比較多功課，與他同類型的投手、樂天桃猿隊王志煊也成為他的參考對象。

錢可倫指出，從以前就會看王志煊的投球影片，「同類型的投手我一定會看，像高中會看Chris Sale，到了大學自己比較迷惘的時候，就會參考志煊賢拜。」他提到，自己會看王志煊怎麼樣去面對打者、怎麼配球，以及在場上有危機時，要怎麼去處理當下的狀況。

升上一軍後前兩場還沒等到出賽機會，錢可倫表示，希望初登板時，能把最好的結果做出來，爭取穩定留在一軍出賽的機會。

為了爭取在一軍表現的機會，錢可倫今年迎接生涯第一個完整春訓，埋頭跟著「同梯」新秀和學長們一起訓練，針對總教練平野惠一先前表示「春訓看到很多投手中午就回去了」，錢可倫說，「其實我們真的沒有練到中午⋯⋯，至少我是沒有啦，去年進來的都沒有。」

錢可倫表示，今年春訓時，自己大約都是從天剛亮練到天黑，「九點練習，大概七點半就會到球場，通常練到傍晚快五點，如果再多做一點比較特別的東西，可能會練到六點，沒有人敢中午就走。」