中職／開季9場僅2轟 兄弟前3局陳俊秀、江坤宇、宋晟睿敲3轟

中信兄弟近期吞下6連敗，開季戰績1勝8敗寫隊史最慘，然而今天面對4連勝的樂天桃猿，打擊火力大爆發，開季前9場比賽僅敲2轟，但此戰前3局就轟出3發全壘打，陳俊秀、江坤宇、宋晟睿各敲1發全壘打，3局上打完就取得8：3領先。

中信兄弟今天要避免追平聯盟史上開季最速9敗的慘紀錄，面對樂天桃猿隊先發投手艾菩樂，找回攻擊節奏，岳政華今天回到開路先鋒，首打席遭觸身球，黃韋盛接著敲安打，陳俊秀一棒轟出中外野方向的陽春全壘打，是他本季第2轟，首局打下3：0領先。

兄弟本土左投魏碩成今天前兩局失3分，讓猿隊打線將戰局扳平，但兄弟在3局上攻勢再起，首名打者江坤宇一上場就轟出左外野陽春全壘打，本季首轟出爐，也成為本季兄弟第3位開轟的打者，接著打線再敲3安追加2分，宋晟睿又揮出一發2分全壘打（本季首轟），兄弟單局靠雙轟灌進5分。