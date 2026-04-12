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中職／四縫線投得像二縫線 樂天曾家輝2特殊球路令打者頭大

中央社／ 桃園12日電
曾家輝。資料照
曾家輝。資料照

中職樂天桃猿隊投手曾家輝不僅有顆「像橫掃球的滑球」，也找回「像二縫線的四縫線速球」，成為今年球季在一軍闖蕩的重要武器。

曾家輝過去一軍生涯最多投滿5局，今年開季前2場登板都是5局失1分的好投，累積13次三振，今年休賽季到日本取經，得到提高出手點的建議，修正去年因出手點變低導致球速、品質都下滑的問題。

曾家輝同時也找回速球尾勁，昨天登板時一顆進入本壘板時向右飄移的速球受到注意，他表示，過去的速球特質較接近下沉的伸卡球，但今年在拉高出手點後，這顆速球進入本壘板前，竟產生了明顯向右打者外角竄逃的橫向位移。

「我原本握球食指施力比較多，所以四縫線投起來也會像二縫線。」不過曾家輝坦言，自己從投手丘上其實看不出位移，而是透過影片才知道這麼明顯。

這顆向右偏移的特殊速球，與曾家輝另一顆向左大角度橫移的「橫掃型滑球」相輔相成，左右移動的落差，成為他本季動搖打者視覺的最大本錢。

中職 樂天桃猿 日本

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