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中職／日本輔助器材連大谷妻子也用過 馬傑森體驗就敲首轟

中央社／ 桃園12日電
樂天桃猿隊野手馬傑森（圖）使用日本廠商ReaLine所設計的Core輔助器具後，感受到揮棒、傳球變輕鬆，日前也敲出生涯首轟。圖中央社提供
樂天桃猿隊野手馬傑森（圖）使用日本廠商ReaLine所設計的Core輔助器具後，感受到揮棒、傳球變輕鬆，日前也敲出生涯首轟。圖中央社提供

樂天桃猿野手馬傑森苦等986打席的生涯首轟背後，有一項來自日本的運動器材輔助，這股潮流今年開始中華職棒風行，投手陳冠宇直呼：「馬傑森是最佳代言人。」

今年球季不少中華職棒投手、野手會在熱身前會以黑色束帶將器材固定在胸部或是髖部，進行軀幹旋轉伸展。那是日本廠商「ReaLine」所設計的「Core」輔助器具，最初是為復健開發，隨後延伸至運動界，官方網頁也分享大谷翔平太太田中真美子籃球選手時期的使用心得。

今年球季不少中華職棒投手、野手會在熱身前會以黑色束帶將器材固定在胸部或是髖部，進行軀幹旋轉伸展。那是日本廠商「ReaLine」所設計的「Core」輔助器具，最初是為復健開發，隨後延伸至運動界，官方網頁也分享田中真美子的使用心得。

馬傑森最初看到陳冠宇等前輩使用，被學長推坑說：「陳晨威用了就開轟，你也試試看。」親身體驗後，感受到關節活動度明顯提升打擊、傳球都更輕盈，讓他立刻心動下訂；結果下訂當晚就敲出生涯首轟，還被學長虧說「那不用買啦」，馬傑森回答：「還是要買，因為真的有幫助。」

馬傑森敲出生涯首轟，花費986打席是史上第6長。圖樂天桃猿隊提供
馬傑森敲出生涯首轟，花費986打席是史上第6長。圖樂天桃猿隊提供

陳冠宇透露，這股風潮源自今年世界棒球經典賽期間，因吳念庭帶了這套器材到隊上，讓教練團與球員愛不釋手，當時包含總教練曾豪駒、教練彭政閔與王建民都參與團購，一共買了10多組，目前這套「神祕黑帶」已在中職各隊流傳。

談到原理，馬傑森表示，雖然固定胸髖部後旋轉會產生阻力，但卸下後身體會變得異常輕鬆；陳冠宇解釋，該器材能引導身體回到正確的排列位置，進而發揮爆發力，「無論投球或打擊都要靠旋轉發力，它能輔助伸展、減少運動傷害。」

陳冠宇表示，當年在日本職棒後期便看過隊友使用，對其好評不斷。儘管一套器材要價約3萬元台幣並不便宜，目前猿隊一、二軍皆配有公用組供投手使用，陳冠宇說：「真的對選手有幫助，我最有成就感就是馬傑森。」

日本 中職 陳冠宇

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