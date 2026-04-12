中職／中繼30球都全力投 桃猿林子崴飆生涯最速148公里

樂天桃猿隊24歲左投林子崴，季前雖被設定為球隊的本土先發人選之一，但開季至今都是從牛棚出發，昨天中繼2.2局無失分，依照球隊本季給他的方針，30球都全力投，轉播測得的最快球速達148公里，寫下生涯最速，均速也有提升。

猿隊本季原本設定林子崴為本土先發人選之一，但開季因還沒有先發機會，先擺在牛棚擔任長中繼角色，但他前3場出賽都僅投1局，直到昨天接替先發投手曾家輝登板，中繼2.2局用30球，被敲出2支安打，沒有保送，送出1K，無失分。

林子崴指出，今年有被教練團交代，先發出賽時，要在現有能力下全力去投每一球，不要像過去為了拉長局數調配體力，造成球的品質不佳，「他們有說，丟三局、四局也可以，就是在局數內，要把最好的能力和球威丟出來。」

因此即使昨天是擔任長中繼，林子崴上場時也當先發投，「我連變化球都全力丟，感覺滿不錯的。」昨天他雖沒有刻意追求球速，但依照轉播測得的最快球速達148公里，寫生涯最快，聯盟官方紀錄則是平生涯最快的147公里。

猿隊總教練曾豪駒表示，今年有遇到日職火腿隊的農場主管，詢問他如何培養本土投手，彼此理念接近，希望本土投手不要為了投先發而降速、配速，藉此調節體力，「下去就是要每一球全力丟。」

林子崴也認同這樣的方向，他在高中就讀穀保家商時，當時的總教練周宗志也是用同樣的方式培養投手，只是林子崴坦言，剛進入職棒時，因能力還不足、控制能力也不夠好，只能靠著多研究策略來對付打者。

他在歷經韌帶置換手術後，去年重返一軍，首場先發表現技驚四座，球速飆到147公里，但之後的出賽表現仍不穩定。去年季後他也增加更多功能性訓練，優化自己的投球機制，也讓自己能夠負擔更多的投球量。

今年他在投球時也有感，投球時的力量、延伸的感覺都比去年球季更好，力量比較不容易失控。而在春訓期間，昔日隊友、目前擔任二軍投手教練的黃緯晟也協助他調整投球準備動作，找到更好的投球方式。