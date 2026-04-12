日職／「他自己只覺得會射牆」 西武監督談林安可首轟：打得漂亮！

連西武監督西口文也都在問的首轟，林安可今天用再見轟霸氣解鎖，幫助西武在延長10局以2：1擊敗羅德隊，西口賽後也稱讚是精彩的一發全壘打，認證「是一記非常漂亮、相當有力的擊球。」

林安可今天前3打席都空手而歸、吞下2K，第4打席在第10局、一出局上場，面對左投隆恩（Sam Long），球數1好2壞攻擊145公里直球，一棒轟出右外野全壘打牆外，在第13場、50打席出賽敲出首轟。

西口表示，「聽說他自己在打到的瞬間以為只會打到全壘打牆，但其實那球是一路飛上看台，真的是一記很漂亮、很有力的擊球。」

儘管西武成為最終成為贏家，但西口對於這場比賽還是有些遺憾，就是沒能幫助先發7局無失分的平良海馬拿到勝投，「打線遲遲打不出來的情況下，能夠想辦法追平，最後用再見全壘打贏球，當然很開心，不過也很希望能在平良海馬還在場上努力時就幫他拿到勝投。」