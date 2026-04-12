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韓職／睽違955天回歸！韓王牌安佑鎮飆速160 以大谷翔平模式調整投球

聯合新聞網／ 綜合外電報導
安佑鎮。圖截自IG
安佑鎮。圖截自IG

韓職培證英雄王牌投手安佑鎮歷經長時間復健與傷勢考驗後，今日終於重返一軍舞台，在主場高尺天空巨蛋對戰樂天巨人之戰先發登板。雖然安佑鎮僅投1局，但一復出就展現出頂級火球男的威壓感，最快球速飆至160公里，讓外界再次見識這位聯盟頂級強投的丰采。

這是安佑鎮自2023年8月31日對SSG登陸者出賽後，相隔955天再度站上一軍投手丘。球團賽前就規劃讓他以「短局數測試」形式回歸，此役不論局數最多投約30球，最終他用24球完成1局投球，送出1次三振，被敲1安打、投出1次保送，無失分退場。

安佑鎮此役以四縫線速球為主軸，24球中就有15至16球為直球，平均球速達157公里，搭配滑球、變速球與曲球進行測試，顯示球威與球種狀態皆逐步回到巔峰水準。

賽後談到復出首戰，安佑鎮表示：「雖然只投1局，但最重要的是不要失分。只要第一球進好球帶，整體節奏就會順起來，後面也更有信心去出力投球。」對於出現保送與安打，他則坦言：「還在調整過程中，隨著局數慢慢拉長，表現應該會越來越好。」

總教練也對這位王牌回歸感到振奮：「以目前狀態來看，大概恢復到80%到90%，但球威已經相當出色。接下來會與訓練團隊討論他的出賽節奏，預計每場比賽逐步增加投球局數。」

回顧安佑鎮過去表現，他在2022年以15勝、防禦率2.11、224次三振奪下韓職防禦率與三振雙冠王，並獲得投手金手套獎，堪稱聯盟最具宰制力的投手之一。然而2023年9月接受韌帶重建手術後，復健期間又因右肩傷再度開刀，加上服兵役因素，使得回歸之路一再延宕。

原本預估需至5、6月才能回歸的他，此次提前復出，展現驚人恢復速度。球團也規劃讓他比照大谷翔平在大聯盟的調整模式，直接在一軍逐步拉長投球局數，而非長時間停留在二軍調整，期望他能在球季中後段重新扛起先發輪值重任。

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