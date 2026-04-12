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中職／「安可好棒喔！」 王威晨笑稱希望林安可「聽話一點」別回來

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
王威晨賽前觀看林安可首轟影片。記者葉姵妤／攝影
王威晨賽前觀看林安可首轟影片。記者葉姵妤／攝影

效力於日職西武隊的旅日強打林安可，今天敲出個人日職生涯首轟，是一發再見全壘打，消息賽前傳回中職，中信兄弟隊王威晨隊長看完影片後直呼「安可好棒喔！」他也滿面笑容地說：「聽到這消息，今天可以帶著開心的心情上去比賽。」

中信兄弟今天作客桃園棒球場迎戰樂天桃猿隊，王威晨今天練習完後，透過媒體得知林安可生涯首轟就敲再見轟，他也很替這位學弟開心，「我有看到他前一場差點過（牆），他本來就非常有實力可以在國外生存，看到他有很好的表現，很恭喜他。」

林安可擊出再見轟後，表情後動作依舊沒有太大的起伏，作為昔日一起在國家隊集訓的隊友，王威晨也很能理解他的「淡定」反應，「有時候我自己打出全壘打或致勝安打，也不會有太多表情，因為已經進入了自己的狀態，他可能打出去就是覺得『欸贏了耶⋯⋯』。」

王威晨指出，在國外打拚不是件容易的事，希望他能在日本打出好成績，「讓大家看見，台灣選手很棒。」王威晨期待林安可能站穩日職，也開玩笑說，要他一直留在日本就好，不要回來了，應該把他封殺，但講完後補上一句，「但我每次說不要回來的人都回來了⋯⋯。」

包括猿隊陳冠宇、台鋼雄鷹隊吳念庭，過去還在旅日時期，王威晨都曾以多年好友身份要他們留在日職發展，別回來，但兩人最終都選擇返台加盟中職，王威晨笑說：「他們都不聽話，希望安可聽話一點。」

陳冠宇 樂天桃猿 日職

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