日職／坦言首轟等得有點久 林安可：開心球隊贏球自己也有突破

台灣強打林安可用10局再見轟，霸氣解鎖日職生涯首轟，他坦言等的時間稍微有點久，但自己抱持只要扎實擊球，「我相信全壘打很快就會出來。」對他而言，這一轟最開心的是可以幫助球隊最終以2：1贏球。

西武、羅德今天上演一場投手戰，西武平良海馬先發7局僅被敲5安打、無失分，羅德廣池康志郎更是先發7局僅被敲1安打、無失分，送出8次三振。

0：0局面直到第9局才被打破，兩隊1：1進入延長10局，面對左投隆恩（Sam Long），一出局輪到林安可，球數1好2壞攻擊145公里直球，一棒轟出右外野全壘打牆外，他的日職首轟就是一發直接幫助西武贏球的再見彈。

林安可此役前3打席都空手而歸、吞下2K，但在最關鍵的時刻出現最重要的安打。林安可表示，當時設定比較高的位置攻擊，希望可以出現長打，「打到覺得會是長打，沒想到會是全壘打。」

林安可先前一直未出現首轟，連西武監督西口文也都開玩笑虧他「全壘打該出來了吧！」在日職的第13場出賽、第50打席敲出首轟，林安可說：「很開心的是球隊最後有贏球，自己也突破，終於有全壘打。」

林安可賽後站上英雄訪問台秀出首轟球，訪問尾聲，日文驗收時間登場，他以日文表示：「謝謝大家一直以來的支持」、「請多多指教」。