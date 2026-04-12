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中職／林子偉頭暈赴醫院檢查 猿隊改由林承飛打第一棒

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿打者林承飛。 報系資料照
樂天桃猿打者林承飛。 報系資料照

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場對戰中信兄弟，力拚5連勝，但今天賽前練習結束後，林子偉因頭暈赴醫院檢查，被移出先發陣容，先發打序因此做出異動，改由林承飛扛開路先鋒，是開季猿隊動用的第5位第一棒。

林子偉今天賽前原本被排定為先發第一棒，但練習結束後打序異動，總教練曾豪駒表示，林子偉昨天在比賽中就出現暈眩狀況，當下還能夠比賽，今天練習完後讓他去醫院做檢查，了解詳細狀況。猜測可能是中暑或是感冒。

猿隊因此將林子偉移出先發，改由林承飛擔任開路先鋒，他也是猿隊開季繼何品室融、林政華、陳晨威及林子偉後，第5位擔任先發第一棒的選手，先前發燒的李勛傑病癒歸隊，原本在板凳待命，也臨時被排進先發陣容中。

猿隊本周回主場進行三連戰前，一、二軍都有多人出現感冒症狀，前兩場比賽包括李勛傑、許賀捷都缺陣，野手少2名可用之兵，其中李勛傑昨天就到球場練球，但教練團讓他多休一天，今天正式歸隊，許賀捷則是因感染B流仍有症狀，今天依舊沒有出現在球場。

樂天桃猿先發打序。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿先發打序。記者葉姵妤／攝影

陳晨威 中信 中職

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