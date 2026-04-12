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日職／終於等到！林安可首轟就是10局再見轟 第13場、50打席出爐
台灣強打林安可在日本職棒的首轟出爐，而且就是一發再見陽春砲，今天在延長10局面對羅德左投隆恩（Sam Long）開轟，在日職的第13場出賽、第50打席敲出首轟，幫助西武終場以2：1贏球。
羅德今天由廣池康志郎先發7局僅被敲1安打、無失分，送出8次三振，唯一被敲安打是第3局首位打者卡納里歐（Alexander Canario）的一壘打，完全封鎖西武打線。
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埼玉西武 林安可 選手のサヨナラホームラン🌈
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林安可擔任第五棒、指定打擊，兩打席面對廣池康志郎都遭到三振，第二局2好2壞面對指叉球揮空，第五局球數2好1壞面對151公里直球進壘未出棒。林安可第八局面對澤田圭佑，攻擊紅中直球打向右外野遭到接殺。
西武先發投手平良海馬也有一場7局無失分好投，進入牛棚決勝後，雙方續以0：0僵持，直到9局上西武由岩城颯空登板，因保送、安打面臨得點圈危機，西川史礁敲安送回分數；9局下西武面對横山陸人也有突破，源田壯亮的適時安打攻下追平分。
兩隊1：1進入延長10局，一出局輪到林安可，球數1好2壞攻擊145公里直球，一棒轟出右外野全壘打牆外，他的日職首轟就是一發直接幫助西武贏球的再見彈。
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