「大港女神」4/19降臨台鋼主場 開球練習影片惹哭26萬人

高雄90歲的婦人鄭金枝日前和孫女參加大港開場，站上舞台嗨到不想回家，被網友冠上「大港阿媽」稱號，中華職棒台鋼雄鷹球團看到阿媽活力，4月19日邀阿媽到澄清湖球場擔任開球嘉賓，她的孫女還拍片紀錄阿媽天天「練球」影片，短片瀏覽數已破26萬人次，讓不少球迷期待19日的到來。

台鋼雄鷹球團在臉書發布預告，「人生70才開始，現年芳齡20歲的大港阿媽鄭金枝，今年在大港開唱大樹下舞台區迎著海風熱舞畫面，被高雄人公認為年度最可愛城市風景」，4月19日台鋼雄鷹在澄清湖棒球場對上樂天桃猿的比賽，將由大港阿媽穿上90號球衣上台開球。

球團口中的鄭金枝，便是今年大港開唱被拱上台一起嗨的「大港阿媽」，因為當天在大港手舞足蹈，跳舞狂歡，和樂迷打成一片，嗨到不想回家，在網路上掀起熱議。

由於台鋼雄鷹的開球邀請，「大港阿媽」近幾天在家裡特訓，她的孫女還製作影片，紀錄阿媽利用報紙、膠帶製作「紙球」，和家人一起在巷子裡練習投球。

影片中還寫下口白，「年齡從來不是追逐夢想的阻礙，阿媽從沒想過有一天能成為棒球的開球嘉賓，她既興奮又緊張，一開始連拿球的姿勢都不對，手抖的厲害，但她每天下午都拉著孫女練習，動作從笨拙到熟練，眼神裡的堅定越來越濃」。

孫女說「阿媽說她不想錯過這個展示自己的機會，阿媽這麼大的年紀都不放棄嘗試，我們又有什麼理由放棄呢？」

不少網友看完影片，紛紛留言「阿媽好讚，有沒有破開球嘉賓的最大年紀？ 」、「看完眼眶濕濕的正常嗎」、「阿媽超棒，給年輕人很棒典範」、「阿媽這麼大年紀還對新事物充滿好奇，看得好感動」，還有網友貼心提醒阿媽「練習時記得暖身哦。」

90歲大港阿媽4月19日受邀到澄清湖球場擔任台鋼雄鷹的開球嘉賓，這幾天積極與孫女練習投打對決。大港阿媽孫女提供

90歲大港阿媽4月19日受邀到澄清湖球場擔任台鋼雄鷹的開球嘉賓，不僅自製「紙棒球」，這幾天還積極與孫女練習投打對決。大港阿媽孫女提供