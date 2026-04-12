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路跑／林昱堂、廖晏均半馬掛牌 金曲歌后鄭宜農溫柔現身台新新光女子

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
短跑女將廖晏均親臨終點為完賽的半馬選手掛牌。圖／中華民國路跑協會提供
短跑女將廖晏均親臨終點為完賽的半馬選手掛牌。圖／中華民國路跑協會提供

「2026 TS WOMEN RUN台新新光女子路跑」今天集結近萬名女性跑者鳴槍起跑，在臺北市政府體育局游竹萍局長、中華民國路跑協會郭國雄理事長、台新銀行產業金融處陳柏如處長、adidas台灣香港總經理吳子倫及大漢集團游上林總經理等多位嘉賓的鳴槍聲中，女孩們勇敢衝向自我極限，國內跳遠紀錄保持人林昱堂與短跑女將廖晏均親臨21公里組的終點線，為每一位完賽者掛上象徵榮耀的獎牌。

賽事夥伴adidas特別邀請國內跳遠紀錄保持人林昱堂與甫達標亞運百米資格的短跑女將廖晏均親臨終點線，為每一位完賽者掛上象徵榮耀的獎牌。透過運動員間的能量傳遞，這份完賽證明將化為最溫暖的祝福，見證妳勇敢跨越舒適圈、成就巔峰的榮耀時刻。

在10公里組的終點線，大會特別邀請到金曲歌后鄭宜農溫柔現身，為完成挑戰的女神們帶來最誠摯的祝賀。她不僅親自為跑者掛上完賽獎牌，更在賽後舞台，用她那充滿渲染力的的嗓音化作最暖應援，伴隨著清晨灑落的晨曦，為這場女力盛會注入一股溫暖而堅定金黃色的力量。

由台新新光金控率領台新銀行、新光人壽及台新證券共同贊助連續九年號召旗下子公司，全力挹注資源支持全台唯一的女性專屬路跑賽事。身為推廣女性運動風氣的長期推手，我們不僅見證了近萬名跑者勇敢挑戰自我、突破極限的足跡，更參與了無數動人的成長瞬間。今年，台新新光金控董事長夫人彭雪芬亦特別邀請台北101董座賈永婕參與 3K 組領跑，以溫暖力量帶領女孩們在清晨的陽光中自信起跑，傳遞認真美好永續的品牌精神。

為進一步將台灣女力推向國際，2026 TS WOMEN RUN台新新光女子路跑正式與日本Runnet主辦的「東京渋谷表參道女子路跑」締結為姐妹賽事，並與全球最大規模的「名古屋女子馬拉松」聯手，提供限量的免費參賽名額。台新新光金控期盼透過國際對接，支持更多女性在運動中培養健康自信，閃耀國際賽場。

除了賽道競爭，現場豐富活動更展現對女性的極致體貼。賽事序幕在浪漫的起跑花瓣儀式中拉開，終點則有象徵榮耀的玫瑰花迎接跑者。賽道補給亦充滿驚喜，連3公里組都設有補給站，並將「萬華仙草冰」搬上賽道為女孩消暑；此外，今年再次與松山霞海城隍廟跨界合作，為跑者注入祈福能量。

賽後會場化身為專屬派對，延續好評的甜點市集強勢回歸，並新增神祕有趣的塔羅占卜。備受期待的Women專區更升級提供美甲、美髮、梳妝與瑜珈放鬆服務，讓女孩在賽後重拾美麗，並在夢幻的羅馬造型氣球屋前留下自信身影。今年更特別針對寵物組推出「寵物專屬服務」，除了能拍下毛孩專屬美照賽後免費下載，更有專業獸醫提供健康諮詢。這場充滿「女力儀式感」的盛會，讓每位跑者在專業賽道外，更能體驗到全方位的精緻生活風格。

國內跳遠紀錄保持人林昱堂為完賽的半馬選手掛牌。圖／中華民國路跑協會提供
國內跳遠紀錄保持人林昱堂為完賽的半馬選手掛牌。圖／中華民國路跑協會提供

2026 TS WOMEN RUN台新新光女子路跑今天開跑。圖／中華民國路跑協會提供
2026 TS WOMEN RUN台新新光女子路跑今天開跑。圖／中華民國路跑協會提供

女孩們帶著毛小孩一起參加3公里寵物組。圖／中華民國路跑協會提供
女孩們帶著毛小孩一起參加3公里寵物組。圖／中華民國路跑協會提供

adidas 鄭宜農 林昱堂

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