亞東科技大學傾力支持 首座聽障運動基層訓練站盛大揭幕

運動部自去年9月9日掛牌成立，設置適應運動司推展身心障礙運動、倡議運動平權是政策主軸，為落實身心障礙運動選手培育及基層扎根工作，設置基層運動選手訓練站成為新一年的施政重點。首座全國聽障運動選手基層訓練站今天在運動部適應運動司代理副司長王浩祿的見證下，由亞東科技大學黃茂全校長及中華民國聽障者體育運動協會理事長賴文斌、秘書長趙玉平共同揭幕，這座設於亞東科技大學的聽障運動選手基層訓練站，也象徵我國聽障運動發展邁向新紀元。

中華民國聽障者體育運動協會肩負培育我國聽障運動選手及國家代表隊組訓的責任，長年與亞東科技大學合作，自我國主辦2009年臺北聽障奧運起，近幾屆參加聽障奧運會、亞太聽障運動會及世界聽障籃球錦標賽等重要賽事前，遠東集團及亞東科技大學都鼎力支持，提供豐富的訓練資源給國家聽障男、女籃代表隊投入訓練，為我國培育無數優秀運動人才。其中投身聽障運動基層訓練多年的鄧碧珍、鄧碧雲兩位雙胞胎教練，則是促成這座聽障運動選手基層訓練站的重要推手。

談到設立全國首座聽障基層運動選手訓練站的緣由，聽體協趙玉平秘書長說：「亞東科技大學對聽障運動的支持，早已超越基層運動選手訓練站的規模，黃茂全校長及學校無私的支持，是維繫聽障籃球團隊運動能規律訓練、穩定參賽的重要關鍵。同時，我們也希望透過亞東科技大學的協助，先落實基層運動訓練站的功能，維持穩定且正常運作後，再來接著考慮設置其他據點，這也是我們將首座訓練站設於亞東科技大學的主要原因之一。」

亞東科技大學相當重視今天的揭牌儀式，校長黃茂全率領校內團隊隆重出席典禮，也向在場的貴賓、教練及聽障籃球選手們表達學校回饋社會、支持聽障運動的決心，歡迎來自全國、有志投身運動的聽障好手們來到亞東。

未來亞東科技大學將持續提供資源、全力支持聽障運動的基層訓練與人才培育。運動部也為國家代表隊培、集訓挹注更好的服務及待遇，對各級運動人才則分別以「達福林匹克運動會備戰計畫」、「潛力新秀培育計畫」及「優秀身心障礙運動選手培育計畫」等不同層級的人才培育政策提供資源，積極落實運動平權與推展身心障礙運動的核心政策。