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中職／中信兄弟吞6連敗球迷崩潰 鐵粉拿啦啦隊毛巾過爐祈福挨轟：不尊重

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟開季戰績不佳，有球迷為了祈求球隊止敗，竟將韓籍啦啦隊員金渡兒的應援毛巾拿去廟宇「開壇作法」過香爐，引發熱議。示意圖／聯合報系資料照
中信兄弟開季戰績不佳，有球迷為了祈求球隊止敗，竟將韓籍啦啦隊員金渡兒的應援毛巾拿去廟宇「開壇作法」過香爐，引發熱議。示意圖／聯合報系資料照

中信兄弟今年開季遭遇亂流，自4月11日比賽結束後苦吞6連敗，更以1勝8敗的戰績寫下隊史最慘紀錄。球隊陷入低潮讓許多球迷相當焦急，網路上也出現各種「祈求贏球」的奇招。近日，就有球迷發布了一段「開壇作法」的影片，竟將韓籍啦啦隊員金渡兒的應援毛巾拿去過香爐，引發熱議。

一名中信兄弟球迷在Threads上分享了一段影片，並寫下「開壇作法-贏球就是好方法！」畫面中可見，該名球迷將印有韓籍啦啦隊女孩「金渡兒」的應援毛巾平放在廟宇的香爐上，接著手持清香不斷揮舞，口中唸唸有詞，祈求神明保佑中信兄弟能順利止敗、開啟連勝並邁向總冠軍。

儀式進行到一半，該球迷還點名金渡兒，向神明祈求這位啦啦隊女神能夠「大展宏圖」。語畢，他將毛巾在香爐上順時針繞了三圈過爐，手中還疑似握著符咒，完成了這場祈福儀式。

然而，這段影片曝光後，立刻引來大批球迷與網友的反彈。許多人認為，球隊的勝負取決於球員的表現，將啦啦隊女孩的物品拿來作法相當不妥，「球是球員在打，不是啦啦隊在打，拿啦啦隊的毛巾來過爐是什麼意思？」、「這是在超渡還是拜拜？」、「這樣對渡兒來說很不尊重，女孩是無辜的，而且外籍女孩可能也不太懂台灣的宗教文化」。

面對網友的猛烈批評，該名球迷不甘示弱地在留言區反擊，強調「職棒啦啦隊也是球團資產」，並表示別人的酸言酸語不需在意，只要經紀公司或球團高層沒有意見就好。據悉，這名球迷去年在台灣大賽期間也曾進行過類似的作法儀式。

這起事件隨後也被轉發至PTT棒球版，引發另一波討論。雖然有不少人對該球迷的行為感到不解，但也有部分網友持不同看法。

有鄉民認為，運動比賽中出現迷信行為並不罕見，「球員教練多少都會迷信，連勝時不刮鬍子、不剪指甲的也大有人在」、「買來的商品要怎麼用是個人自由」；更有網友點出批評者的盲點：「說別人迷信，結果自己覺得『把毛巾放香爐對當事人不好』，這難道不也是一種迷信嗎？」

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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