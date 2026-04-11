中職／梅賽鍶5局0失分帶頭封鎖前東家 龍隊8：0勝獅隊獨居首位

味全龍隊今天在亞太棒球場對上統一獅隊，洋投梅賽鍶5局0失分帶頭封鎖前東家，加上打線敲出15支安打力挺，包括劉基鴻本季第2發全壘打，終場龍隊以8：0完封獅隊，收下近期二連勝，超越富邦悍將獨居首位。

龍隊開賽由郭天信先敲安打，隨後盜上二壘，跨季連21次盜壘成功追平聯盟記錄，再靠下一棒劉俊緯的安打跑回全隊第1分。5局上獅隊換上第二任投手李其峰，劉俊緯安打再開啟攻勢，劉基鴻接著轟出一發左外野2分全壘打，本季第2轟出爐，龍隊取得3：0領先。

7局上獅隊劉予承登板，龍隊繼續追加分數，劉基鴻、朱育賢連續安打，李展毅的滾地球送回1分，之後曾聖安、陳子豪連續安打都帶有打點，龍隊單局再添3分，將比數拉開為6：0。

第8局龍隊先選到保送，朱育賢、李展毅連續安打添1分，陳子豪在2出局後敲安也送回分數，龍隊取得8：0領先，再靠投手合力壓制獅隊打線，收下比賽勝利。

梅賽鍶首度迎戰前東家獅隊，此戰主投5局只被敲2安，有3次四壞球保送，送出4次三振，無失分，拿下本季第二勝，並獲選單場MVP。呂偉晟、黃暐傑、林鋅杰、吳君奕則是各投1局無失分。

獅隊先發洋投獅帝芬此戰僅投4局用96球，被擊出5支安打，有3次四死球保送，送出6次三振，失1分，吞下本季首敗。之後動用5名牛棚投手各投1局完成比賽，其中有李其峰、劉予承、邱浩鈞登板都失分。

獅隊打線此戰雖揮出8支安打，但沒能換回分數，本季首度遭完封。

郭天信跨季連21次盜壘成功追平聯盟記錄。圖／味全龍提供

梅賽鍶先發5局無失分拿下本季第2勝。圖／味全龍提供