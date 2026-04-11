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中職／連繞3壘包「全力衝」回再見分 成晉：如被擋下還是會衝

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
成晉關鍵跑壘攻下再見分。圖／樂天桃猿提供
成晉關鍵跑壘攻下再見分。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿今天前8局和中信兄弟戰成1：1平手，9局下成晉獲保送上壘，之後靠陳晨威的深遠二壘打，從一壘飛奔回本壘攻下再見分，幫助球隊取得4連勝。談起關鍵的跑壘搶分，成晉賽後直言，「如果三壘教練把我擋下，我還是會衝。」

9局下成晉選到四壞球保送上壘，替猿隊開啟攻勢，下一棒陳晨威把球掃向中外野方向落地形成二壘打，成晉毫無猶豫連言衝三個壘包跑回致勝分。

賽後猿隊總教練曾豪駒透露，因為陳晨威擊出的是深遠安打，而接球的岳政華是左手傳球，接到球後要回傳沒有那麼好投，因此當下三壘指導教練的判斷，就是讓成晉直衝回本壘。

成晉賽後被問及最後的「全力衝」，他先是妙回「我梁家榮。」呼應梁家榮的應援口號。之後也透露自己當下的判斷，「因為打到中外野，外野手是往斜後跑，我有邊跑壘邊看，所以就直接跑回來。」

他也很篤定地表示，今天一啟動後，自己就毫不猶豫地往本壘衝，依當下的狀況，「就算今天繞過三壘被教練擋下來，我還是會衝回本壘。」

梁家榮 曾豪駒 中職 樂天桃猿 中信兄弟

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