中職／只想推進敲成再見安打 猿隊開季5勝陳晨威三度獲選MVP

樂天桃猿今天在主場面對中信兄弟，前8局受限於勝洋投勝騎士的壓制，打完8局雙方1：1平手，9局下陳晨威從李振昌手中揮出中外野再見二壘打，包辦全隊打點，幫助猿隊以2：1打下本季第5勝，其中陳晨威就三度獲選單場MVP。

猿隊今天開賽靠林子偉二壘打、成晉犧牲觸擊、陳晨威高飛犧牲打攻下第1分，之後7局都沒再有分數進帳，僅靠2支零星安打上壘，兄弟也在4局上將比數扳平，雙方以1：1平手維持到8局結束。

勝騎士投完8局退場，9局下李振昌登板，猿隊在1出局後由成晉選到保送上壘，陳晨威隨後揮出中外野深遠安打，成晉一口氣衝三個壘包回本壘攻下再見分。

談起那個致勝打席，陳晨威賽後表示：「其實當下沒有想說要打得怎麼樣，因為一壘有人而已，想法只是想要把跑者推進上得點圈而已，沒有想說要去做什麼樣的攻擊。」他透露，本來想把球打向右半邊推進跑者，替後面的中心棒次製造得分機會。

而他這一棒打向中外野，成晉一口氣就衝回本來得分，讓陳晨威再次成為英雄，幫助猿隊打下4連勝。陳晨威說：「從開季以來，狀況維持得不錯，攻擊上比較沒給自己那麼多壓力，因為知道自己狀況好時，會把自己慢下來，找到自己的節奏做攻擊。」

陳晨威今年從熱身賽起就扛球隊第3棒，至今9場出賽敲出13支安打，包括3發全壘打，打擊率3成78，且已三度獲選單場MVP。

他提到，今年扛起中心棒次，想法和策略確實要做出調整，「在中心打線，上去打擊時，壘上很容易有跑者，投手在對於壘上有人、得點圈有人時配球策略會有很大的不同，所以打擊時也不會像是我打第一棒的感覺，還要慢慢去適應和摸索。」

猿隊本周狀況逐漸升溫，今天賽後拉出4連勝，陳晨威坦言，開季球隊在攻擊層面上的狀況確實沒有以往好，算是「低於平均」，但投手都能夠把失分壓下來，「最近很多比賽都是低比分，打的分數沒有很多，但投手幫很大的忙，大家互相配合和幫忙。」