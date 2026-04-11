中職／陳晨威再見二壘打助猿隊4連勝 兄弟6連敗、隊史開季最速8敗

樂天桃猿今天在主場碰上中信兄弟，兩隊打完4局後戰成1：1平手，一路僵持到9局下，陳晨威揮出再見二壘打，猿隊以2：1向兄弟說再見，收下4連勝；兄弟苦吞6連敗，且改寫隊史開季最速8敗的慘澹紀錄。

樂天桃猿今天一開賽先有攻勢，林子偉從勝騎士手中揮出二壘打，連兩戰擔任第一棒在首打席敲長打，接著靠隊友的推進和高飛犧牲打跑回全隊第1分。

曾家輝本季第二度先發，前3局投出1次四壞球保送、被敲一支內野安打，沒有失分，投到4局上被黃韋盛敲安打，再投出保送，2出局後被岳東華再敲安失1分，兄弟扳平戰局。

兩隊維持1：1平手鏖戰到9局下，兄弟換上李振昌登板，猿隊在1出局後由成晉的保送開啟攻勢，陳晨威揮出深遠二壘打，成晉連繞三個壘包回到本壘攻下致勝分，再次把兄弟打落谷底。

曾家輝先發5局，被擊出4支安打，有3次四壞球保送，送出3次三振，失1分，無關勝敗。

兄弟先發勝騎士今天主投8局用93球，被敲4安，送出6次三振，失1分。9局下李振昌登板，被敲再見安打吞敗。