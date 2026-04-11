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羽球亞錦賽／周天成直落二不敵石宇奇 獲得銅牌仍創紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成。 美聯社
周天成。 美聯社

我國羽球一哥周天成今天在中國大陸寧波舉行的亞錦賽男單8強賽，遭遇世界排名第2名的地主好手石宇奇，在兩局賽事都被石宇奇強大攻擊能力壓制下，最終周天成就以9：21、13：21敗下陣來，儘管無緣改寫個人最佳成績，但仍是繼2019年後再度奪下銅牌，也是台灣史上首位在亞錦賽男單奪下2面獎牌的選手。

今年亞錦賽我國共有5組人馬晉級到8強賽，不過在爭奪獎牌的8強關鍵戰中，最終僅有男單世界排名第6名的一哥周天成逆轉擊敗新加坡駱建佑晉級，也是他繼2019年後再度闖進到4強賽，成績將從銅牌起跳。

不過今天周天成的對手則是世界排名第2名的石宇奇，兩人生涯前19次碰頭周天成僅拿下5勝，賽前更是處在對戰8連敗，而兩人今天再度交手石宇奇依舊佔盡上風，在兩局賽事幾乎都是一路領先的情況下，最終石宇奇就以直落二拿下冠軍賽門票，並取得對戰9連勝，周天成雖然輸球，但仍是並列銅牌，也成為我國史上首位在亞錦賽拿下兩面男單獎牌的選手。

台灣史 新加坡 羽球

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