中職／江承諺7局0失分+曾子祐開轟4支4 雄鷹12：0大勝悍將

台鋼雄鷹今天在主場面對賽前獨居聯盟首位的富邦悍將，投打齊發威，江承諺先發7局無失分，打線則是猛敲14支安打，其中曾子祐單場4安包括一發陽春砲，終場台鋼以12：0收下勝利，富邦則終止二連勝。

悍將先發投手李東洺此戰前兩局無失分，3局下被狙擊，台鋼曾子祐在1出局後轟出陽春全壘打，是他繼本季首轟、繼2024年8月16日後再敲出全壘打，生涯第4轟出爐，幫助台鋼先馳得點。

李東洺續投第4局則遭遇更大危機，被連敲2安又連投2次四壞球保送，讓台鋼「擠」回1分，悍將隨即換上張瑞麟，不僅沒能止血，還持續失分。台鋼陳文杰高飛犧牲打送回1分，之後連兩棒獲保送，魔鷹二壘打送回2分，王柏融、郭阜林連續安打都帶有打點，一舉灌進7分大局。

悍將新秀石梓霖在第5局登板，投到6局上也沒擋下雄鷹攻勢，台鋼單局靠2支安打、1保送還有1隻支高飛犧牲打追加2分，將比數拉開為10：0。

8局下面對悍將第5任投手林栚呈，曾子祐、湯家豪連續安打，魔鷹揮出二壘打敲回1分，顏郁軒在滿壘時擊出高飛犧牲打追加1分，將領先分數擴大為12：0，最終就以大勝收場。

江承諺今天主投7局，用93球，被敲出5支安打，沒有投出保送，送出2次三振，無失分，是繼黃子鵬之後，台鋼本季第二位投滿7局的本土投手，拿下勝投且獲選單場MVP。

曾子祐今天擔任先發第二棒、游擊手，4打數都敲出安打，還有1發全壘打表現，另選到1次保送，敲回勝利打點。

悍將先發投手李東洺，此戰僅投3局，被揮出7支安打，有2次四壞球保送，失5分，承擔敗投。張瑞麟中繼1局被敲2安、有2次保送，失3分。