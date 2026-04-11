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日職／林安可先發3支0選保送 陽柏翔本季首打席吞K

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
林安可。圖截自X
林安可。圖截自X

日職西武獅隊台灣外野手林安可，今天對上千葉羅德海洋隊重返先發，擔任第5棒、指定打擊，單場3打數無安打，有1次保送，跑回1分，近期連7打數無安打，終場西武隊以7：2勝出。

羅德此戰推出右投田中晴也先發，西武隊首局靠著渡部聖彌的安打先攻下1分，林安可接著上場，在1出局一、二壘的局面下，擊出二壘方向滾地球，靠野手選擇上壘，之後洋砲卡納里歐（Alexander Canario）在滿壘時揮出清壘二壘打，林安可跑回分數，西武首局就取得4：0領先。 

3局上林安可在2出局後選到四壞球保送上壘，5局下第三打席面對田中晴也一顆150公里的速球，擊成投手方向滾地球出局，第7局對決羅德第二任投手八木彬，揮出左外野方向的飛球出局。

林安可此戰3打數沒有安打，連三場出賽、連兩場先發無安打，選到1次保送、跑回1分。今年他前9場出賽都是先發上陣，開季前8場出賽都有安打，直到9日中斷，昨天則是代打上陣，一、二壘有人的機會揮出中外野飛球出局，加上今天3支0，近期合計7打數無安打，目前打擊率2成20。

至於樂天金鷲台灣內野手陽柏翔昨天被登錄一軍，成為本季日職一軍第5位台灣球員，當晚樂天隊與歐力士之戰因雨延賽，陽柏翔的本季首戰多等了一天。

今天樂天金鷲在主場面對歐力士，陽柏翔在7局下被換上場代跑，接著在8局下獲得打擊機會，在球隊11：4領先時，於2出局後滿壘時站上打擊區，是他本季一軍首打席、生涯第三打擊，但遭到横山楓三振出局。  

樂天金鷲 林安可 日職

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