中職／岳政華傷癒歸隊仍在熱機 平野惠一： 希望他盡快回前段棒次

中信兄弟岳政華今年春訓後段拉傷腳，沒能趕上開季，直到昨天歸隊被登錄一軍，且直接先發上陣，首打席就敲出安打，但之後三打席都遭到三振，岳政華坦言，是自己好球帶設定沒做好。

岳政華在今年春訓官辦熱身賽出賽3場，但之後因腳拉傷休了兩周，開季從二軍出發，4月起在二軍打了4場比賽確認狀況後，昨天被登錄一軍，對上樂天桃猿之戰被排為先發第9棒，守中外野，首打席就從猿隊洋投麥斯威尼手中擊出安打，但之後吞3K。

中信兄弟總教練平野惠一認為，岳政華在歸隊後的首打席就敲出安打，對他來說滿重要，但他還需要一段時間，適應一軍投手的速度，因此連續兩天把他安排在第9棒出賽，「希望他能盡快回到前段棒次。」

岳政華連續兩年因身體狀況沒趕上開季，去年直到5月才在一軍亮相，今年在開季第二周就回到一軍，但談起昨天的歸隊首戰的表現，他也顯得有些懊惱，他指出，後面幾打席是自己對於好球帶沒有設定好。

而今天歸隊第二場比賽，岳政華仍以先發第9棒身份上陣，首打席採突襲短打，點向三壘方向，成功跑出一支內野安打，但依舊沒能攻下分數。