中職／黎克先發壓制力不足調往中繼 平野惠一：強化牛棚

中信兄弟新洋投黎克開季連兩場先發投不滿五局，防禦率破10，本周被調往中繼，兄弟總教練平野惠一證實，目前就會先將他安排在中繼，強化球隊牛棚戰力。

兄弟開季戰績1勝7敗追平隊史最慘開季，團隊投手防禦率高達5.07為聯盟最差，目前唯一1勝停在3月31日，以4：1擊敗味全龍隊，本土投手鄭浩均以6局0失分的表現奪下勝投，開季3洋投羅戈、勝騎士、黎克一勝難求。

尤其黎克本季兩場先發，分別投4局失4分、4局失6分，防禦率高達11.25。昨天他改以中繼出賽， 第7局接替洋投羅戈登板，中繼1局被敲2支安打，失1分非自責分。

平野惠一今天指出，目前的規劃就是將黎克安排在中繼，強化牛棚。投手教練王建民透露，黎克的壓制力不足、壞球率偏高，因此會先將他調往中繼，再持續觀察他的狀況。

黎克目前將以中繼身份出賽，他本周原定的先發輪值空缺，將由魏碩成補上，至於後續的先發輪值安排，平野惠一表示：「目前沒辦法透露。」

兄弟開季狀況低迷，平野惠一表示：「要確實面對現實。」他提到，有告訴選手不要有太多負面想法，要保持正面思考，想著怎麼樣做可以更好，這也是個找出問題的好時機，慢慢把狀況拉起來。他也表示，希望球隊不要因連敗而太過陰暗，「希望教練團一起把氣氛炒起來。」