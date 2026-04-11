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韓職／王彥程繳6局失1分優質先發 牛棚放火無緣第三勝

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
牛棚放火搞砸王彥程的勝投。截圖自韓華鷹IG
牛棚放火搞砸王彥程的勝投。截圖自韓華鷹IG

韓職韓華鷹隊台灣左投王彥程，今天在主場對戰起亞虎隊力拚三連勝，繳出6局失1分的優質先發表現，在球隊4：1領先時退場，但牛棚放火搞砸他的勝投，韓華隊終場也以5：6遭逆轉吞敗，王彥程無關勝敗。

王彥程本季前兩場先發，分別投5.1局失3分、6.1局失3分（非責失）收下開季二連勝，今天在主場迎接第三場先發，前4局沒有失掉分數，雖其中有3局都被首名打者敲出安打，但皆能力保不失分，韓華打線也先替他打下4：0的領先。

5局上王彥程被敲二壘打後，又被揮出安打失1分，成為此戰唯一失分，投完6局用85球退場，共被擊出6支安打，其中僅1支長打，失1分，送出5次三振，沒有投出保送，最快球速達148公里，本季防禦率2.04。

王彥程此戰三度解決起亞虎隊第4棒金倒永，包括在6局上讓他擊出雙殺打，退場時韓華4：1領先，王彥程取得勝投資格，但牛棚沒能守住他的第三勝。

韓華在8局上推出19歲的經典賽國手鄭宇宙登板，但他登板後被敲2安還有1保送，失3分，讓起亞虎追平比數，之後接替的投手持續失分，起亞單局灌進5分逆轉勝。

韓職 王彥程

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